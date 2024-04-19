Засев облаков ни при чем: Дубай стал жертвой изменения климата

By Euronews

Ливень, ставший настоящим стихийным бедствием для ОАЭ, не был делом рук человека. Метеорологи считают, что это - еще одно подтверждение глобального изменения климата.

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Засев облаков не виноват в проливном дожде, который парализовал Дубай на этой неделе, сообщают синоптики. Метод "провокации" осадков, используемый уже несколько десятилетий, по-прежнему вызывает споры в метеорологическом сообществе, однако ранее засев облаков никогда не приводил к таким наводнениям в ОАЭ. При том, что страна давно и часто использует технологию, желая извлечь максимум влаги из неба, которое обычно посылает местным жителям всего 10-13 сантиметров осадков в год.

"Засев облаков ни при чем, иначе вода стояла бы там постоянно. Нельзя произвести столько дождя из ничего", - утверждает метеоролог Райан Мауэ, бывший главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ливни как симптом климатического кризиса

Метеорологи и климатологи убеждены, что столь экстремальный ливень является примером того, каких потрясений нужно ожидать в результате изменения климата.

По их мнению, факт, что осадки были предсказаны за несколько дней, является неопровержимым доказательством того, что засев облаков не виноват. Томер Бург, исследователь атмосферы, ссылается на компьютерные модели, которые почти за неделю предсказывали единовременное выпадение в ОАЭ нескольких сантиметров дождя, сопоставимое со средним количество осадков за год.

По оценке Майкла Манна, климатолога из Университета Пенсильвании, система низкого давления в верхних слоях атмосферы в сочетании с низким давлением на поверхности создала "сжатие", усиленное температурным контрастом между теплым землей и более холодным воздухом над ней, что и привело к мощному шторму. "Когда мы говорим о сильных дождях, мы должны говорить об изменении климата. Сфокусированность на засеве облаков вводит в заблуждение", - подтверждает Фридерика Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона.- По мере потепления осадки становятся обильнее по всему миру, потому что более теплая атмосфера способна удерживать больше влаги".

Так выглядели трассы Дубая. EuronewsAP Photo/Jon Gambrell

Что такое засев облаков?

Для образования дождя облакам нужны крошечные капельки воды или льда, называемые ядрами. С помощью самолетов и наземных пушек производится запуск частиц, чтобы создать больше ядер, притягивающих влагу, которая затем выпадает в виде снега или дождя.

Обычно для этого используется иодид серебра, но можно применять и сухой лед, другие материалы. Метод, разработанный в 1940-х годах, стал популярен на западе США в 60-х, в основном для стимулирования снегопада. Однако его нельзя использовать для создания воды в чистом небе: частицы необходимо проецировать в грозовое облако, которое уже содержит влагу.

Еще до того, как была определена точная эффективность методики, власти страдающих от засухи регионов - например, запад США и Объединенные Арабские Эмираты - были готовы инвестировать в технологии, позволяющие увеличить объем осадков.

Что вызвало ливень в Дубае?

"Атмосферные процессы настолько огромны и хаотичны, что технически засев облаков имеет слишком малый масштаб, чтобы спровоцировать то, что произошло в ОАЭ", - утверждает Райан Мауэ. По его словам, дополнительное количество осадков, вызванное засевом облаков, было в рамках этого эпизода минимальным.

"В этой части Ближнего Востока не так часто случаются штормы, но когда они происходят, то бывают огромными", - уточняет эксперт.

Гигантские тропические штормы такого типа "не редки для Ближнего Востока",- соглашается Сюзанна Грей, профессор метеорологии из Университета Рединга. Она ссылается на недавнее исследование, в котором проанализированы почти 100 штором на юге Аравийского полуострова в период с 2000 по 2020 год, большинство из них происходили в марте и апреле.

По мнению Райана Мауэ, "самонадеянно полагать", что люди могут вызвать подобные погодные явления, просто засевая облака."На длительных временных шкалах мы, несомненно, можем влиять на атмосферу. Но если речь идет об управлении отдельными ливнями, то пока это нам не по плечу. Если бы мы умели это делать, думаю, мы стали бы решать гораздо более сложные проблемы, чем просто вызвать сильный дождь", - заключает он.