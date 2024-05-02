Израиль открыл КПП Эрец для доставки помощи в Газу

Блинкен заявил, что Израиль добился значительного прогресса в доставке помощи в сектор Газа. Он призвал ХАМАС принять последнее соглашение о прекращении огня.

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Израиль вновь открыл контрольно-пропускной пункт Эрец, чтобы позволить большему количеству гуманитарной помощи попасть в северную часть Газа. НПО уже несколько недель предупреждают о гуманитарной катастрофе в секторе.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, около 1,1 миллиона человек в Газе, около половины населения, "борются с катастрофическим недоеданием и голодом".

Полковник Моше Тетро, глава Управления координации и связи COGAT (Координация правительственной деятельности на территориях) в секторе Газа:

"Как вы можете видеть позади меня, это первые грузовики, которые сегодня прибыли сюда из Иордании, и мы надеемся, что мы будем проезжать этот переход каждый день".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился значительного прогресса в получении большего объема помощи. Он посетил контрольно-пропускной пункт Керем Шалом с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы обсудить пути расширения гуманитарной операции.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Одна из остающихся задач — обеспечить, чтобы, когда помощь поступит, ее можно было эффективно распределить внутри сектора Газа. И мы должны убедиться, что ХАМАС не мешает и не препятствует этому".

Блинкен во время своего седьмого с 7 октября дипломатического турне по Ближнему Востоку призвал ХАМАС принять сделку, предложенную Израилем через египетских посредников. Она подразумевает освобождение 33 израильских заложников на ещё большее число палестинцев заключённых израильских тюрем.

Соглашение также включает приостановку боевых действий с возможностью позднее предпринять шаги к постоянному прекращению огня.

Блинкен заявил, что Израиль пошел на важные компромиссы в рамках соглашения о перемирии и что ХАМАС должен принять это предложение.