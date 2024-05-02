ОЭСР прогнозирует устойчивый рост мировой экономики в 2024-25 годах

By Euronews

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свой последний экономический прогноз, заявив, что ожидает устойчивого роста мировой экономики в 2024 и 2025 годах - но не в Германии, Франции и других развитых странах Европы

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ОЭСР заявила, что есть признаки того, что глобальные перспективы начали улучшаться, хотя экономический рост остается умеренным.

"Влияние ужесточения денежно-кредитных условий сохраняется, особенно на рынках жилья и кредитования, но глобальная активность оказывается относительно устойчивой, инфляция сокращается быстрее, чем первоначально прогнозировалось, а доверие частного сектора улучшается", - говорится в докладе.

ОЭСР также отметила, что дисбаланс спроса и предложения на рынках труда ослабевает, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне или близок к нему.

"Реальные доходы начали улучшаться по мере снижения инфляции и положительного роста торговли, - говорится в докладе. - Ситуация в разных странах по-прежнему отличается, и более слабые показатели во многих странах с развитой экономикой, особенно в Европе, были компенсированы высокими темпами роста в США и многих странах с формирующейся рыночной экономикой".

Ожидается, что общая инфляция в странах ОЭСР снизится до 5% в 2024 году с 6,9% в 2023-м и еще больше - до 3,4% - в 2025 году. По прогнозам, к концу 2025 года инфляция в ОЭСР приблизится к большинству целевых показателей центрального банка в 2%. Вероятно, это связано со снижением цен на энергоносители и товары, а также ужесточением денежно-кредитной политики.

Темпы роста в Германии, Франции и других крупных европейских экономиках оцениваются как умеренные

Темпы роста стран "Группы двадцати" и других развитых государств, вероятно, будут значительно отставать от темпов роста развивающихся стран.

Так, по оценкам, рост в зоне евро составит 0,7% в 2024 году и 1,5% в 2025-м. Во Франции в этом году также ожидается рост на 0,7%, но, возможно, она отстанет от зоны евро в 2025-м с ростом на 1,3%.

Рост экономики Италии в этом году, как ожидается, составит 0,7%, а в 2025-м - до 1,2%.

Ожидается, что Германия, которая давно переживает трудности, в этом году также продемонстрирует неутешительные результаты: рост составит очень скромные 0,2%. Однако в следующем году ситуация в стране может выглядеть значительно более позитивно: по прогнозам ОЭСР, рост составит 1,1%.

По оценкам, в 2024 году рост в Великобритании составит всего 0,4%, а в 2025-м - до 1%.

Лидеры набирают ход

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,6% с ожидавшихся в феврале 2,1%, а Китая - до 4,9% с 4,7%. В 2025 году организация ждет роста ВВП США в 1,8% против 1,7%. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%.

Рост ВВП Китая в 2025 году ожидается в 4,5% против февральских ожиданий в 4,2%. В 2023 году рост экономики КНР, по оценке ОЭСР, составил 5,2%.

В 2024 и 2025 годах темпы роста Индии, как полагают эксперты организации, будут стабильными на уровне 6,6%, а в Индонезии экономика может вырасти на 5,1% в 2024 году и до 5,2% - в 2025-м.

ОЭСР также ожидает в 2024 году увеличения ВВП России на 2,6%. В феврале организация прогнозировала увеличение на 1,8%. При этом эксперты ОЭСР считают, что в 2025 году рост экономики РФ составит 1%.

В заявлении генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна говорится: "Мировая экономика доказала свою устойчивость, инфляция снизилась в пределах целевых показателей центральных банков, а риски, влияющие на перспективы, стали более сбалансированными. Мы ожидаем устойчивого роста мировой экономики в 2024 и 2025 годах, хотя прогнозируется, что темпы роста останутся ниже средних показателей в долгосрочной перспективе.

Политические меры должны обеспечить макроэкономическую стабильность и улучшить среднесрочные перспективы роста. Денежно-кредитная политика должна оставаться осмотрительной и иметь возможность снижать процентные ставки по мере снижения инфляции, фискальная политика должна учитывать растущее давление на приемлемый уровень долга, а реформы должны стимулировать инновации, инвестиции и возможности на рынке труда, особенно для женщин, молодежи и пожилых работников".