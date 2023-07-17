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Тепловой купол в США: жара усиливается

Дети купаются в фонтане в Лос-Анджелесе
Дети купаются в фонтане в Лос-Анджелесе Авторское право Richard Vogel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Национальная метеорологическая служба служба США призывает не преуменьшать риски для жизни.

Предупреждение об экстремальной жаре затронуло почти треть жителей США. Тепловой купол накрыл запад страны и ряд южных штатов. Метеорологи прогнозируют усиление жары, ожидается, что в некоторых городах температура воздуха достигнет 48 градусов Цельсия. При этом ночные температуры также стали рекордными.

Предупреждение о чрезмерной жаре объявлено впервые в истории Майами, штат Флорида. Уже более двух недель температура воздуха превышает 45 градусов Цельсия в Фениксе, штата Аризона, и в ближайшие дни ситуация ухудшится. Власти города открыли свыше 200 специальных центров , в которых можно охладиться. 

Волна жары привела к лесным пожарам на юге Калифорнии. Работу пожарных осложняет сухая погода. Сотни людей были эвакуированы.

В национальном парке Долина Смерти в выходные воздух прогрелся до 53 градусов Цельсия.

Национальная метеорологическая служба служба США призывает не преуменьшать риски для жизни.

На северо-востоке страны также обрушилась экстремальная погода: в результате проливных дождей в штате Пенсильвания внезапный паводок стал причиной гибели не менее пяти человек.

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