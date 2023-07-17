Тепловой купол в США: жара усиливается

Euronews

Национальная метеорологическая служба служба США призывает не преуменьшать риски для жизни.

Предупреждение об экстремальной жаре затронуло почти треть жителей США. Тепловой купол накрыл запад страны и ряд южных штатов. Метеорологи прогнозируют усиление жары, ожидается, что в некоторых городах температура воздуха достигнет 48 градусов Цельсия. При этом ночные температуры также стали рекордными.

Предупреждение о чрезмерной жаре объявлено впервые в истории Майами, штат Флорида. Уже более двух недель температура воздуха превышает 45 градусов Цельсия в Фениксе, штата Аризона, и в ближайшие дни ситуация ухудшится. Власти города открыли свыше 200 специальных центров , в которых можно охладиться.

Волна жары привела к лесным пожарам на юге Калифорнии. Работу пожарных осложняет сухая погода. Сотни людей были эвакуированы.

В национальном парке Долина Смерти в выходные воздух прогрелся до 53 градусов Цельсия.

Национальная метеорологическая служба служба США призывает не преуменьшать риски для жизни.

На северо-востоке страны также обрушилась экстремальная погода: в результате проливных дождей в штате Пенсильвания внезапный паводок стал причиной гибели не менее пяти человек.