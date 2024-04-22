Изменение климата: в Европе становится жарко и влажно

By Euronews

Европа стала свидетелем самых серьезных признаков глобального потепления: от повышения температуры моря до таяния ледников.

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Европа нагревается быстрее чем любой другой континент и переживает все больше экстремальных ситуаций. Таковы данные исследования Европейской службы мониторинга климата "Коперник".

Минувший год был отмечен беспрецедентной жарой, пожарами и наводнениями. В целом температура была на 1,1 % выше средней, что примерно на 2,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Карло Буонтемпо, директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник":"Мы уже живем в том климате, который фундаментально отличается от климата, в котором развивалась наша цивилизация и мы как человечество. И этот новый климат... Знаете, часто мы говорим о неизведанной территории, потому что это правда. Мы никогда не видели море таким теплым и столь высоким при нашей жизни".

В Старом Свете температура воздуха повышается в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Кроме того, в Европе стало очень влажно, что приводит к экстремальным ситуациям на континенте.

Карло Буонтемпо, директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник":"Если посмотреть на Европу в целом, то количество осадков здесь было на 7% выше среднего уровня. Но это сложный показатель. Северная Германия, часть Скандинавии или даже Балканы, видели довольно влажный год в целом, или Британские острова, если уж на то пошло. Если вы посмотрите на Андалусию, Каталонию или юг Франции, то там было намного меньше осадков".

Экстремальные погодные явления в Европе, по словам специалистов, станут более частыми, и подстраиваться под них будет непросто.

Риард Аллан, климатолог, Редингский университет:"Мы ожидаем, что будут более резкие колебания между жаркой, сухой и влажной погодой. Колебания между влажными и сухими периодами станут более резкими. Планирование становится сложным, потому что гораздо проще планировать деятельность и жизнь общества, когда у тебя прогнозируемые погодные условия, пусть даже это будут дожди, если они не приходят вразнобой".

Европа является свидетелем самых серьезных признаков глобального потепления: от повышения температуры моря до таяния ледников. Чтобы не допустить катастрофических последствий, необходимо действовать, предупреждают ученые.