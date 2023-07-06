Copernicus: "Июнь стал самым теплым месяцем в мире"

Euronews

Рекордные показатели отмечены в северо-западной части Европы. Погода была значительно теплее нормы в Австралии, Ките, Северной и Центральной Америке. При этом в западной части Австралии и США и на западе России было прохладнее, чем обычно.

Летняя жара в этом году вновь может стать рекордной.

Европейская программа "Copernicus" подтвердила, что совокупный эффект изменения климата и возвращение феномена Эль-Ниньо способствуют повышению температуры океана и суши до беспрецедентного уровня.

С апреля по всему миру, от Китая до Испании и по другую сторону Атлантики, наблюдаются одна рекордная температура за другой. По мнению ученых, это самый прямой признак нарушения климата планеты, наряду с бедствиями, которые оно вызывает менее предсказуемыми способами: лесные пожары, засуха, экстремальные осадки и т.д.

"Июнь стал самым теплым месяцем в мире, чуть более чем на 0,5 градуса Цельсия превысив средний показатель 1991-2020 годов, что значительно превышает предыдущий рекорд, установленный в июне 2019 года", — заявила служба Европейского союза по наблюдению за изменением климата Copernicus (C3S), данные которой, начиная с 1950 года, являются одними из самых надежных и широко используемых в мире наряду с данными американского NOAA.

Температура побила рекорды в северо-западной Европе, а в некоторых частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии "было значительно теплее нормы", отмечает Copernicus, что подчеркивает степень отклонения от нормы.

С другой стороны, в западной Австралии, западной части США и западной части России было холоднее нормы.

В течение последних 15 лет июнь постоянно превышал средние показатели за период 1991-2020 годов, но в C3S заявили, что "июнь 2023 года намного выше остальных, это такая аномалия, к которой мы не привыкли". Рекорд прошедшего месяца во многом связан с высокой температурой поверхности океана.

В мае температура уже достигла рекордных уровней в Тихом океане в результате наступления климатического феномена Эль-Ниньо. В июне, в свою очередь, в Северной Атлантике наблюдались морские тепловые волны, которые, как отмечают в службе, "удивили многих, достигнув поистине беспрецедентных уровней".

Экстремальные морские тепловые волны были зафиксированы в Балтийском море, а также вокруг Ирландии и Великобритании, которая несколько дней назад подтвердила рекорд для июня, вновь значительно превысивший предыдущий показатель.

Средняя глобальная температура в июне составила 16,51°C, то есть на 0,53°C выше средней за предыдущие три десятилетия. Предыдущий рекорд, в июне 2019 года, был всего на 0,37°C выше этих норм.