Европейский союз предоставит Ливану финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро в течение трех лет для поддержки экономики страны и предотвращения резкого увеличения числа беженцев, покидающих страну по направлению в Европу

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в четверг утром после встречи с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидисом в столице Ливана Бейруте.

По словам фон дер Ляйена, эти деньги помогут Ливану укрепить базовые услуги, такие как образование, социальная защита и здравоохранение, и стимулировать экономические реформы в пострадавшей от кризиса стране.

Финансовый пакет также призван помочь Ливану справиться с проблемами, с которыми он сталкивается при приеме сирийских беженцев.

«Мы понимаем трудности, с которыми сталкивается Ливан при приеме сирийских беженцев и других перемещенных лиц. Крайне важно обеспечить благополучие принимающих общин и сирийских беженцев», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также пообещала «рассмотреть вопрос о том, как повысить эффективность помощи ЕС», включая содействие «более структурированному подходу к добровольному возвращению» перемещенных сирийцев.

Это произошло после того, как в прошлом месяце лидеры ЕС выступили за более тесное сотрудничество с Бейрутом в целях защиты Бейрута от последствий конфликта на Ближнем Востоке, а также после того, как Кипр поднял тревогу в связи с резким пиком числа сирийских беженцев, прибывающих из Ливана.

Это также последовало за рядом соглашений, подписанных в прошлом году между Брюсселем и африканскими странами с целью остановить миграцию в Европу.

Углубляющийся экономический кризис и неустойчивое правительство делают Ливан особенно уязвимым перед лицом нестабильности, охватившей регион после войны между Израилем и ХАМАС.

В стране проживает около 210 000 палестинских и 1,5 миллиона сирийских беженцев, что вызывает опасения, что региональная нестабильность может вызвать миграционную волну в Европу через остров Кипр.

В начале апреля Кипр объявил, что временно приостановит рассмтрение ходатайств о предоставлении убежища из-за резкого увеличения числа сирийских беженцев, следующих транзитом через Ливан и пытающихся добраться до острова, расположенного всего в 260 км от ливанского побережья в Средиземном море.

Президент Христодулидис призвал лидеров ЕС рассмотреть возможность переоценки так называемых «безопасных районов» в Сирии, чтобы облегчить возвращение мигрантов и беженцев.

«Проблемы на границе с Кипром — это лишь один из примеров того, что может произойти, если эту проблему не решить», — признал в четверг временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати, поблагодарив Христодулидиса за посредничество в заключении соглашения.