By Euronews

Перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве выставили захваченную у ВСУ западную технику. Мероприятие организовало минобороны России.

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В Москве открылась выставка западной военной техники, захваченной у ВСУ в ходе развязанной Кремлем войны в Украине. На площадку доставлено более 30 единиц тяжелой техники, в их числе боевая бронированная машина Bradley, немецкий танк Leopard 2, американский так Abrams.

Российский военный рассказал свою версию о том, как был захвачен один из танков: "Он споткнулся о собственный вес и отсутствие маневренности на слабых грунтах земли на территории СВО. Танк фактически был брошен, потому что им пришлось убегать, скажем так. Они не смогли его вытащить".

Выставка, организованная министерством обороны РФ, будет открыта в течение месяца перед Музеем Победы на Поклонной горе.

Украина рассчитывая на помощь стран Запада и НАТО, чтобы противостоять российской агрессии. Российские власти заявляют, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.