СМИ: полиция зашла в лагерь пропалестинских демонстрантов в Калифорнийском университете

By Euronews

Полиция Лос-Анджелеса намерена вытеснить протестующих пропалестинских демонстрантов из сооруженного ими лагеря на территории Калифорнийского университета. Ранее полиция предупредила, что манифестанты нарушают закон.

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Сотрудники правоохранительных органов вошли в палоточный лагерь на территории кампуса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают американские СМИ. Стражи порядка намерены вытеснить протестующих пропалестинских демонстрантов. Ранее полиция предупредила, что молодые люди нарушают закон и приказала им разойтись, иначе им грозит арест.

На территорию кампуса вошли сотни стражей порядка. Сообщается, что недалеко от университета стоят по меньшей мере семь автобусов, в которые, как предполагается поместят задержанных студентов.

Накануне в Калифорнийском университете произошли ожесточенные столкновения между пропалестинскими студентами и группой демонстрантов, поддерживающих Израиль. Полиция была направлена в кампус после того, как сторонники Израиля попытались снести палаточный лагерь протестующих палестинцев. Стражам порядка удалось развести пропалестинских и произраильских демонстрантов после нескольких часов потасовок.

Протесты против военных действий Израиля в секторе Газа проходят и в других университетах США. Около 300 протестующих были арестованы в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка. Аресты были также произведены в Фордемском университете, Университете в Буффало, Техасском университете в Далласе и других высших учебных заведениях.

Участники протестов требуют разорвать отношения университетов с академическими институтами Израиля и прекратить сотрудничество с организациями и компаниями, имеющими какое-либо отношение к военной операции в секторе Газа.