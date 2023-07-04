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Эль-Ниньо — потепление воды в Тихом океане, которое приводит к засухам, наводнениям, вспышкам заболеваний

Эль-Ниньо возвращается после семилетнего перерыва и в этом году может стать особенно сильным. Всемирная метеорологическая организация официально объявила о возникновении этого природного явления в Тихом океане.

По мнению учёных, Эль-Ниньо оказывает негативное влияние на погоду и климат в масштабах всей планеты.

Вильфран Муфума-Окиа, руководитель региональных служб прогнозирования климата Всемирной метеорологической организации:

«Влияние Эль-Ниньо, вероятно, приведет к резкому повышению глобальной температуры, потому что Эль-Ниньо усилит антропогенное потепление и (это), вероятно, повысит глобальную температуру».

Эль-Ниньо считается крупнейшим природным климатическим явлением на планете. Это периодическое повышение температуры воды в южной части Тихого океана, что оп цепочке запускает целый ряд других явлений. Признаки этого феномена отмечали ещё в конце XVIII века. Большое внимание он привлёк в конце 90-х, когда его последствия оказались особенно сильными. Последний раз это явление фиксировали в 2014 году.

Эль-Ниньо связывают с повышением температуры, засухами, аномально тёплыми зимами и вспышками тропических заболеваний.