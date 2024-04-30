Хек выплыл: в Атлантике спасли популяцию рыбы, на очереди - Средиземное море

Популяция хека в водах Северо-Западной Европы за последние два десятилетия просто взлетела. Что стоит за этим удивительным возвращением рыбы? И почему мы редко видим подобные примеры в других регионах?

В Галисии, на атлантическом побережье Испании, два часа ночи. Работа в рыболовецком порту Селейро будет идти до утра: здесь разгружают судно, вернувшееся с богатым уловом после недели в Кельтском море. Удлинённая форма рыбы не оставляет сомнений: это хек, основа местной рыболовной экономики.

"Мы все зависим от хека"

Трудно поверить, но ещё не так давно этот важнейший вид почти исчез из Атлантики – но потом он вернулся в невиданных масштабах. Хосе Луис Фернандес Лузао, старший помощник на судне Eixil комментирует: "Если бы промысел хека закрыли, мы бы все остались без работы. Мы все зависим от хека".

Сгружаемая рыба - крупная, не поврежденная при улове. Значит, ловля была избирательной и аккуратной. Сегодня сохранению популяции хека уделяется гораздо больше внимания, чем в прошлом.

Морской биолог Хавьер Лопес руководит кампанией по устойчивому рыболовству в организации Oceana, занимающейся защитой природы. "В 1980-90-х годах шёл чрезмерный вылов атлантического хека, что привело к резкому сокращению его численности, - поясняет он. - Популяция оказалась на грани коллапса, что вызывало тревогу не только за окружающую среду, за саму рыбу, но и за людей. Многие рыболовы и рыбацкие общины навряд ли могли бы в этом случае продолжать свою деятельность".

Исчезновение хека стало бы большой потерей и для местных поваров. Эта рыба - родственница трески и пикши – галисийская традиция, любимая во всей Испании. Ее нежное филе прекрасно сочетается и с запеченными овощами, и с жареными моллюсками. В любом испанском ресторане морепродуктов вы почти наверняка найдете в меню хека. "Эта рыба невероятно универсальна - ее можно приготовить как угодно", - подтверждает Доминго Алло Пуньяль, повар, ресторан Boa Vista.

Как жителям Галисии - да и всего северо-западного побережья Европы – сегодня удается есть атлантического хека без угрызений совести? Ответ в своевременных мерах по восстановлению популяций и в некоторой доле везения.

Спасательная операция под эгидой ЕС

Большая часть европейского хека обитает в Северо-Восточной Атлантике. В 1990-х годах из-за чрезмерного вылова его численность сократилась до уровня гораздо ниже устойчивого. Ученые, наблюдавшие за динамикой, забили тревогу: северный хек мог попросту исчезнуть.

В начале 2000-х годов ЕС предпринял решительные шаги. Были установлены строгие лимиты на вылов, основанные на научных рекомендациях, увеличены размеры ячеек рыболовных сетей, чтобы молодые особи в них не попадались. Создали два крупных заповедника для подрастающих мальков. Большую роль сыграли удачные морские условия. Усилия окупились: популяция северного хека выросла до беспрецедентного уровня. Позитивная динамика позволила постепенно увеличивать квоты на вылов,

Теперь есть надежда повторить этот успех и с другими видами рыбы. Хавьер Лопес убежден: ключом к этой истории успеха стали четкие долгосрочные цели по восстановлению и реальные меры, которые сделали план реальностью. "Достижение такого восстановления резервов, нынешнее изобилие северного хека в Атлантике - не случайность, - подтверждает он. - то итог продуманного управления, мер контроля и благоприятных условий в океане. В этом есть и заслуга рыболовецкого сектора, который нёс всю тяжесть этих мер".

Сегодня местные рыбаки сталкиваются со многими проблемами - от низких рыночных цен до жесткой конкуренции со стороны дешевого импорта. Но они довольны состоянием запасов хека, и ограничения прошлых лет кажутся им оправданными.

"Был период, когда промысел сильно сократился, - вспоминает Хосе Ново Родригес, генеральный директор порта Селейро. - Приведу пример: когда-то мы мы вылавливали 4000 килограммов в день, а сегодня - 1000 кг. Европа сначала снижала уловы, потом повышала их. Сейчас популяция рыбы в порядке, ловится хорошо". А Мануэль Бермудес Дьес, руководитель проекта в порту, добавляет: "В Селейро гордятся тем, что мы - рыболовецкий город. Для нас хек - это история любви".

Повторится ли успех в Средиземноморье?

Но если в Атлантике хек восстановился, то в Средиземном море он куда более уязвим. Недавний отчет Еврокомиссии показал: для достижения устойчивости численность средиземноморского хека должна вырасти в 10 с лишним раз.

Беатрис Гихарро занимается оценкой рыбных запасов в этом регионе. Она описывает ситуацию "устойчивую неустойчивость". Подводный рельеф, по-видимому, помогает части особей хека скрываться от траулеров - и так выживать.

"Хек вылавливается чрезмерно, но, по нашим данным, крах ему не грозит, - комментирует Гихарро. - Важнейшая часть популяции, крупные самки, живут в районах, обычно недоступных для рыболовства. Это помогает поддерживать резервы на протяжении многих лет, несмотря на продолжающийся избыточный вылов".

Средиземноморье – сложная территория, и восстановление устойчивого промысла хека здесь - задача долгосрочная. Закрытие для промысла отдельных районов, использование более избирательных снастей, ограничение количества промысловых дней - эти меры здесь введены на 20 лет позже мер в Атлантике, и пока о результатах судить рано.

В порту Алькудия мы встречаем донный траулер, вернувшийся из моря. Хек составляет лишь небольшую часть привезенного смешанного улова. Капитан рассказывает, что поначалу рыбаки сопротивлялись ограничениям, но теперь считают их оправданными, несмотря на то, что промысел ограничен всего четырьмя днями в неделю."Большинство из нас, капитанов рыболовецких судов, не против - мы поддерживаем такой подход, - признается Жоан Хесус Вакеро Энсенат с судна Punta des Vent. - В конце концов, это ведь наши ресурсы. Мы зависим от щедрости моря и стремимся защищать и сохранять его".

Сейчас средиземноморский хек медленно восстанавливается. Хавьер Лопес предупреждает, что этот вид остается крайне уязвимым. Но с грамотными мерами шансы на его восстановление велики. "Главный урок заключается в том, что не надо ждать кризиса, чтобы начать действовать, - уточняет он. - Принятие своевременных мер позволяет избежать более сложных проблем, социально-экономических последствий. Море щедро; при правильном подходе оно способно возобновлять свои ресурсы. Есть пределы, которые нельзя переступать, но если действовать разумно, то можно с уверенностью сказать: рыба вернется".

Здоровье наших океанов во многом вызывает тревогу, но история хека в Средиземном море и в Атлантике может дать надежду. Сможем ли мы использовать этот опыт, чтобы помочь и другим морским видам?