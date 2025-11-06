Видео. Автобус с болельщиками "Барселоны" загорелся перед матчем Лиги чемпионов в Брюгге

Автобус, перевозивший болельщиков ФК "Барселона" к стадиону "Ян Брейдел" в бельгийском Брюгге, загорелся в среду вечером перед матчем Лиги чемпионов с клубом "Брюгге".
По данным местных СМИ, пожар начался после того, как внутри автобуса зажгли фальшфейер.
Огонь быстро распространился, пассажиров эвакуировали. О пострадавших не сообщается, однако автобус получил серьезные повреждения.
Полиция задержала одного мужчину в связи с инцидентом. Матч состоялся в назначенное время и завершился вничью 3:3.