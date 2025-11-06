Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Полицейский стоит перед горящим автобусом, везущим болельщиков ФК «Барселона», Брюгге, Бельгия, 05.11.2025
No Comment

Видео. Автобус с болельщиками "Барселоны" загорелся перед матчем Лиги чемпионов в Брюгге

Последние обновления:

Пожар в автобусе произошел из-за зажжения фальшфейера. Пассажиры были эвакуированы. Один человек задержан.

Автобус, перевозивший болельщиков ФК "Барселона" к стадиону "Ян Брейдел" в бельгийском Брюгге, загорелся в среду вечером перед матчем Лиги чемпионов с клубом "Брюгге".

По данным местных СМИ, пожар начался после того, как внутри автобуса зажгли фальшфейер.

Огонь быстро распространился, пассажиров эвакуировали. О пострадавших не сообщается, однако автобус получил серьезные повреждения.

Полиция задержала одного мужчину в связи с инцидентом. Матч состоялся в назначенное время и завершился вничью 3:3.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА