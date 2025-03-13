Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сгоревшая машина и поврежденные жилые здания видны после того, как русский missile попал в район, в Кривом Роге, Украина, в среду, 12 марта 2025 года.
No Comment

Видео. Последствия российских ударов по Сумам, Днепру и Кривому Рогу

Последние обновления:

Российские силы нанесли удары по нескольким украинским городам, повредив дома и инфраструктуру. Один человек погиб, 15 получили ранения.

Российские ВС в минувшие сутки нанесли удары по нескольким украинским городам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека. Ещё 15 - пострадали.

В Сумах удар дрона спровоцировал пожар на складе, потушить его удалось оперативно. Обошлось без жертв.

В Днепре масштабная атака дронов повредила многочисленные частные дома и инфраструктуру. С утра местные жители вместе с коммунальщиками расчищали завалы.

Атака российских сил на Кривой Рог унесла жизнь 41-летней женщины, ранения получили 15 человек, пятеро из них - находятся в больнице в критическом состоянии. Украинские СМИ пишут, что спасатели, прибывшие на место для ликвидации последствий первого удара, подверглись удару повторному. К счастью, никто из них не пострадал. В результате повреждения получили жилые дома, включая многоэтажки, административные здания, отель, больше десяти единиц транспорта.

От российских атак пострадали также Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская области и Запорожье.

