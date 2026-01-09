Видео. Сотни протестуют в Миннеаполисе из-за смертельной стрельбы сотрудником ICE

Власти США вновь столкнулись с напряженностью в Миннеаполисе в четверг вечером после того, как сотни людей прошли по одной из главных городских магистралей, протестуя против смертельной стрельбы.

Акция последовала за гибелью 37-летней Рене Гуд, застреленной в среду во время операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства с участием сотрудника Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). Протестующие скандировали «ICE, вон немедленно» и держали плакаты с обвинениями в адрес ведомства в применении насилия, на тех же улицах, где после гибели Джорджа Флойда уже происходили беспорядки.

Стрельба произошла на фоне того, как администрация Трампа продвигала более жесткую кампанию против нелегальной иммиграции. Расследование перешло к ФБР; ранее в деле участвовало Бюро по раскрытию преступлений штата Миннесота. Власти штата заявляют, что хотят выяснить, было ли применение силы оправданным.

Руководство города призвало федеральных агентов покинуть Миннеаполис. Некоторые школы в качестве меры предосторожности отменили занятия, а жители собрались, чтобы потребовать привлечения к ответственности.