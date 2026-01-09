Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Протестующий держит плакат на митинге в поддержку Рене Гуд, которую 7 января застрелил сотрудник ICE.
No Comment

Видео. Сотни протестуют в Миннеаполисе из-за смертельной стрельбы сотрудником ICE

Последние обновления:

После того как Рене Гуд была застрелена во время операции ICE, протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, требуя ответственности и вывода федеральных агентов.

Власти США вновь столкнулись с напряженностью в Миннеаполисе в четверг вечером после того, как сотни людей прошли по одной из главных городских магистралей, протестуя против смертельной стрельбы.

Акция последовала за гибелью 37-летней Рене Гуд, застреленной в среду во время операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства с участием сотрудника Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). Протестующие скандировали «ICE, вон немедленно» и держали плакаты с обвинениями в адрес ведомства в применении насилия, на тех же улицах, где после гибели Джорджа Флойда уже происходили беспорядки.

Стрельба произошла на фоне того, как администрация Трампа продвигала более жесткую кампанию против нелегальной иммиграции. Расследование перешло к ФБР; ранее в деле участвовало Бюро по раскрытию преступлений штата Миннесота. Власти штата заявляют, что хотят выяснить, было ли применение силы оправданным.

Руководство города призвало федеральных агентов покинуть Миннеаполис. Некоторые школы в качестве меры предосторожности отменили занятия, а жители собрались, чтобы потребовать привлечения к ответственности.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА