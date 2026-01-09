В Алеппо объявлено прекращение огня

В пятницу рано утром Министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в трех районах Алеппо, что потенциально может положить конец многодневным боям между центральным правительством и курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС).

В четверг в ответ на атаку беспилотников на позиции правительственных сил сирийская армия начала интенсивные артиллерийские обстрелы позиций курдов на севере Алеппо, после чего Министерство обороны предоставило вооруженным группировкам шестичасовую отсрочку для вывода войск из спорных районов.

Обе стороны обвиняют друг друга в срыве реализации соглашения, направленного на интеграцию курдской администрации и армии в новое правительство страны. По данным сирийских властей, боевые действия, начавшиеся во вторник, вынудили более 140 000 человек покинуть свои дома, и по меньшей мере семь мирных жителей погибли.

Сирийские власти обвиняют курдские силы в нападениях на правительственные войска из густонаселенных районов города. Однако Масрур Барзани, премьер-министр автономного курдского региона на севере Ирака, назвал нападения на курдские кварталы в Алеппо вызывающими беспокойство.

Конфликт представляет собой серьезную проблему для президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, пообещавшего объединить страну после 14-летней гражданской войны. Сирийские демократические силы (СДС) контролируют большую часть богатых нефтью северных и северо-восточных районов Сирии и сыграли ключевую роль в территориальном разгроме группировки "Исламское государство" в Сирии в 2019 году.

Турция дала понять, что готова оказать поддержку сирийскому правительству в случае получения официального запроса. Представитель Министерства обороны Турции заявил в четверг, что Анкара поддерживает сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Турция считает поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) террористической организацией, поскольку полагает, что Рабочая партия Курдистана (РПК) в лице сирийского отделения сепаратистской курдской организации, Отрядов народной самообороны, играет решающую роль в принятии военных и политических решений этой группировкой.