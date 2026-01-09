Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Акции протеста в Миннеаполисе и других городах США после убийства американки сотрудником ICE

Скорбящие с транспарантами у места стрельбы - Миннеаполис, 8 января 2025 года
Скорбящие с транспарантами у места стрельбы - Миннеаполис, 8 января 2025 года Авторское право  AP Photo/Tom Baker
Авторское право AP Photo/Tom Baker
By Ирина Шелудкова & Euronews/KR
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Власти Миннесоты заявили, что ФБР заблокировало доступ к уликам для следователей штата. Администрация Трампа обвиняет "радикальных левых" в провокациях

В Миннеаполисе (штат Миннесота) продолжаются акции протеста в связи с убийством гражданки США Рене Николь Гуд, 37-летней матери троих детей, во время митинга против рейда ICE. Протестующие требуют, чтобы сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) покинули город. Демонстрации прошли также в других городах США.

Бюро уголовных расследований Миннесоты (BCA) заявило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) первоначально согласилось на совместное расследование с властями штата, но затем передумало и отказало штату в доступе к уликам.

"Не имея возможности получить доступ ко всем необходимым уликам, BCA неохотно отказалось от участия в расследовании", - сказал Дрю Эванс, возглавляющий BCA.

Напряженность в Миннеаполисе сохраняется уже несколько недель после того, как Дональд Трамп приказалICE провести рейды по всей стране. В последние дни разгорелся скандал из-за расследований по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами в Миннесоте, в котором обвиняют выходцев из Сомали. Поводом послужили видео, опубликованные сторонником Трампа блогером Ником Ширли.

Губернатор Миннесоты демократ Тим Уолз в четверг обвинил администрацию Трампа в том, что она препятствует чиновникам штата, но вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что расследование убийства является федеральным делом. Уолз выразил опасение, что федеральное правительство не сможет провести расследование беспристрастно.

"Похоже, что Миннесота была исключена из расследования", - сказал Уолз. "Похоже, очень, очень трудно добиться справедливого результата".

Администрация Трампа обвиняет "радикальных левых" в провокациях и считает, что агент ICE действовал в порядке самообороны, а местные власти утверждают, что женщина не представляла никакой угрозы.

Министерство внутренней безопасности США охарактеризовала ее как "бунтовщицу", которая препятствовала работе ICE и пыталась использовать свой автомобиль против сотрудников, обеспечивающих соблюдение иммиграционного законодательства.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также назвал освещение инцидента в СМИ "позорным", обвинив их в том, что они "заранее определили, кто виноват". Он подчеркнул, что убитая женщина "была там, чтобы сорвать текущую иммиграционную операцию".

На видеозаписи инцидента видно, как агенты ICE подходят к автомобилю, припаркованному посреди улицы, и приказывают женщине за рулем выйти из машины. Один из агентов дергает за ручку двери со стороны водителя. Когда машина собирается отъехать, один из агентов направляет на водителя пистолет, и раздается несколько выстрелов. Автомобиль продолжает движение и в конце концов врезается в обочину. На одном из снимков, просмотренных CNN, кажется, что автомобиль задел агента, который отступил в сторону.

По словам очевидца, после стрельбы врач попытался помочь пострадавшей женщине, но агенты ICE не подпустили его к машине.

Рене Николь Гуд была гражданкой США, недавно переехавшей в Миннесоту из Канзас-Сити. В социальных сетях она описывала себя как "поэт, писательница, жена и мать".

Ее убийство, произошедшее поблизости от места, где в 2020 году офицер полиции убил афроамериканца Джорджа Флойда, вызвало серию продолжительных беспорядков, переросших в насилие.

Вице-президент США также объявил в четверг, что федеральные власти возьмутся за расследования хищений бюджетных средств в Миннесоте и других штатах.

