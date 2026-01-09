Видео. Шторм Горетти обрушился на Великобританию: сильный ветер и снег, тысячи без света

Город Бирмингем в Западном Мидлендсе укрыт снегом: шторм «Горетти» обрушился на Великобританию. Синоптики прогнозируют в некоторых районах до 30 сантиметров снега и перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении.

В Бакстоне и Чапел-эн-ле-Фрите в графстве Дербишир перекрыты дороги, а местность укрыта снегом.

Британские синоптики выпустили погодные предупреждения о сильном ветре, обильных снегопадах и морозах.

Во Франции около 380 000 домохозяйств остались без электричества, при этом подавляющее большинство в северном регионе Нормандия, сообщил оператор электросетей Enedis. В Великобритании без света остались около 65 000 домохозяйств.