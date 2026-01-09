Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Снежная погода в Рассо, Эббу-Вейл, Южный Уэльс, четверг, 8 января 2026 года
No Comment

Видео. Шторм Горетти обрушился на Великобританию: сильный ветер и снег, тысячи без света

Последние обновления:

Сотни тысяч остались без электричества: шторм Горетти обрушился на Европу. Во Франции и Британии выпущены предупреждения, людей просят оставаться дома.

Город Бирмингем в Западном Мидлендсе укрыт снегом: шторм «Горетти» обрушился на Великобританию. Синоптики прогнозируют в некоторых районах до 30 сантиметров снега и перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении.

В Бакстоне и Чапел-эн-ле-Фрите в графстве Дербишир перекрыты дороги, а местность укрыта снегом.

Британские синоптики выпустили погодные предупреждения о сильном ветре, обильных снегопадах и морозах.

Во Франции около 380 000 домохозяйств остались без электричества, при этом подавляющее большинство в северном регионе Нормандия, сообщил оператор электросетей Enedis. В Великобритании без света остались около 65 000 домохозяйств.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА