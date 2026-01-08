Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Иране заблокирована связь. Массовые акции протеста с призывом к свержению режима аятолл не утихают

Массовые протесты в Иране, 8 января 2026 года
Массовые протесты в Иране, 8 января 2026 года Авторское право  Instagram/nufdiran
Авторское право Instagram/nufdiran
By Ирина Шелудкова & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В четверг демонстрации вспыхнули с новой силой в Тегеране. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности поддержать протестующих, "если их начнут расстреливать".

Массовые акции протеста с призывом к свержению режима аятолл в Иране не прекращаются и уже охватили все регионы. Вечером в четверг демонстрации вспыхнули с новой силой в Тегеране, на улицы вышли десятки тысяч людей.

На этом фоне в Иране были отключены доступ в интернет и телефонные линии. Интернет-компания CloudFlare и правозащитная группа NetBlocks подтвердили отключение связи. В прошлом за подобными действиями властей следовали активные репрессии.

Это новая эскалация протестного движения, которое распространилось по всей всей стране, начавшись с выступлений против очередного резкого снижения курса национальной валюты.

К иранцам регулярно обращается с призывами наследный принц Реза Пехлеви, чей смертельно больной отец бежал из Ирана незадолго до Исламской революции 1979 года.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером заявил, что США готовы поддержать акции протеста в Иране и что Вашингтон предупредил об этом официальных лиц в Тегеране.

В пятницу иранские государственные СМИ прервали молчание, обвинив "террористически агентов" США и Израиля в провокациях.

Накануне Пехлеви призвал провести демонстрации в четверг и пятницу в 20:00 по местному времени. По словам очевидцев, вчера в 8 вечера кварталы по всему Тегерану разразились скандированием.

Среди лозунгов - "Смерть диктатору!" и "Смерть Исламской Республике!" Другие восхваляли шаха, выкрикивая: "Это последняя битва! Пехлеви вернется!". Тысячи людей можно было увидеть на улицах.

"Великий народ Ирана, на тебя смотрит весь мир. Выходите на улицы и единым фронтом выкрикивайте свои требования", - говорится в заявлении Пехлеви. "Я предупреждаю Исламскую Республику, ее лидера и КСИР, что мир и (президент Дональд Трамп) пристально наблюдают за вами. Подавление народа не останется без ответа".

На демонстрациях звучат призывы в поддержку шаха, что в прошлом могло привести к смертному приговору, но теперь подчеркивает гнев, питающий протесты.

В четверг продолжились демонстрации, которые начались в городах и сельских поселениях Ирана в среду. Еще больше рынков и базаров закрылись в поддержку протестующих.

По данным правозащитников, в результате насилия в ходе демонстраций погибли десятки людей, более 2 260 человек были задержаны.

Мужчина сидит на фоне закрытых магазинов во время протестов на многовековом главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г.
Мужчина сидит на фоне закрытых магазинов во время протестов на многовековом главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г. AP Photo

Между тем, сами протесты остаются в целом без лидеров, неясно, как призыв Пехлеви повлияет на дальнейшее развитие демонстраций.

"Отсутствие жизнеспособной альтернативы подрывало и прошлые протесты в Иране, - пишет Нейт Суонсон из вашингтонского Атлантического совета, изучающий Иран. - Возможно, есть тысяча иранских активистов-диссидентов, которые, получив шанс, могли бы стать уважаемыми государственными деятелями, как это сделал лидер рабочих Лех Валенса в Польше в конце холодной войны. Но до сих пор иранский аппарат безопасности арестовывал, преследовал и изгонял всех потенциальных лидеров страны, способных к преобразованиям".

Иранские чиновники, похоже, серьезно отнеслись к запланированным протестам. Жестко настроенная газета Kayhan опубликовала в интернете видеоролик, в котором утверждается, что силы безопасности будут использовать беспилотники для выявления тех, кто примет участие в демонстрациях.

Related

Президент США Дональд Трамп вновь предупредил, что если Тегеран будет "жестоко убивать мирных демонстрантов", Америка "придет им на помощь".

"В прошлом они начали стрелять в [протестующих]... и я сказал, что если они это сделают, мы нанесем им очень сильный удар... Пока что, в основном, они этого не делали... Энтузиазм по свержению этого режима невероятен", - заявил Трамп.

"Напоминая о долгой истории преступного вмешательства сменяющих друг друга администраций США во внутренние дела Ирана, МИД считает заявления о заботе о великой иранской нации лицемерными, направленными на обман общественного мнения и сокрытие многочисленных преступлений, совершенных против иранцев", - говорится в ранее опубликованном сообщении МИД Ирана.

Тем временем председатель Европейского парламента Роберта Метсола в видеоролике, опубликованном на ее аккаунте в сети X, заявила: "Мир снова становится свидетелем того, как отважный народ Ирана встает на защиту".

"Их крик о свободе, о достоинстве, о праве жить и управляться по своему усмотрению был услышан во всем мире, - сказала она. - Жители Европы видят, что происходит на улицах, в сердцах и умах народа Ирана. Мы знаем, какие перемены происходят. Народ Ирана не протестует, он кричит. Европа слышит их, мир слышит их".

Дополнительные источники • AP

