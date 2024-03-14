5 недооцененных церквей в Европе, которые стоит посетить

С захватывающей историей и художественным великолепием, эти пять церквей стали не только священными местами, но и храмами культуры.
Причудливую церковь Саграда Фамилия в Барселоне посещают около четырех миллионов человек в год.
Религиозные здания - одни из главных туристических достопримечательностей европейских городов, среди которых базилика Святого Петра в Риме, Вестминстерское аббатство в Лондоне и Кельнский собор.
С захватывающей историей и художественным великолепием они стали не только священными местами, но и храмами культуры.
Вот еще несколько богатых искусством церквей в Европе, которые, возможно, не попали в поле вашего зрения, и которые вам стоит посетить во время отпуска.
Полюбуйтесь византийскими мозаиками в Равенне
Венеция исключена из маршрутов круизных лайнеров, но пассажиры могут причалить в Равенне - городе, расположенном примерно в двух часах езды к югу.
Скромная и спокойная, Равенна удивляет туристов своей выдающейся историей в качестве столицы Западной Римской империи в V веке и завораживающими византийскими мозаиками.
Восемь религиозных зданий составляют Раннехристианские памятники Равенны, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждое из которых украшено ослепительной изразцовой плиткой.
В базилике Сан-Витале посетители могут полюбоваться мерцающими сценами ветхозаветных эпизодов и ангелов, а на ярких мозаиках базилики Сант-Аполлинаре-Нуово изображены усыпанные драгоценностями волхвы и роскошно одетые девы.
Загляните в заполненные фресками пещерные церкви в Каппадокии
Каппадокия - это не просто шоу воздушных шаров. Этот центральный турецкий регион изобилует древними пещерными поселениями, в некоторых из которых вы все еще можете остановиться.
Один из самых обширных пещерных городов сейчас является музеем под открытым небом. Изюминка Гёреме — церкви и монастыри, высеченные в скале и расписанные яркими красками.
В церкви Токали Килисе (Изогнутая церковь) 11 века сохранились фрески с библейскими сценами на фоне синего лазурита, а в церкви Каранлык Килисе (Темная церковь) благодаря отсутствию солнечного света лучше всего сохранились византийские настенные росписи в Каппадокии.
Погрузитесь в историю в Даремском соборе
Над деревьями и домами города Дарем на севере Англии возвышается величественный собор с башнями.
Построенное между 11 и 13 веками, это пещерное каменное сооружение является образцом монументальной романской архитектуры с потолком нефа, самым ранним из сохранившихся примеров остроконечного ребристого свода.
В соборе хранятся мощи Святого Катберта, покровителя Нортумбрии, и преподобного Беды, английского монаха и ученого.
Вместе с прилегающим к нему обширным замком он был удостоен статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший и лучший образец норманнской архитектуры.
Полюбуйтесь позолоченными мозаиками в соборе Чефалу
Прибрежный город Чефалу на севере Сицилии признан одной из самых красивых деревень Италии и знаменит своим похожим на крепость норманнским собором.
Церковь XII века, вместе с другими сооружениями в соседнем Палермо являющаяся частью арабо-норманнского объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрамлена массивными башнями-близнецами и украшена переплетающимися остроконечными арками.
Внутри нижняя часть апсиды сверкает позолоченной мозаикой, изображающей гигантского Христа Пантократора.
Исследуйте мечеть, превращенную в церковь, в Кордове
Кордова в испанской Андалусии, была известным римским поселением, а затем крупным исламским центром в Средние века.
Именно в этот период в городе была построена Мескита - огромная мечеть с завораживающей серией двухъярусных арок, украшенных красными и кремовыми полосами.
Когда в XIII веке Кордова была завоевана христианами, мечеть начала превращаться в собор.
В течение следующих четырех столетий здание подверглось значительным перестройкам и дополнениям, таким как роскошная Королевская капелла в стиле мудехар и искусно вырезанный готический неф.