5 недооцененных церквей в Европе, которые стоит посетить

С захватывающей историей и художественным великолепием, эти пять церквей стали не только священными местами, но и храмами культуры.

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Причудливую церковь Саграда Фамилия в Барселоне посещают около четырех миллионов человек в год.

Религиозные здания - одни из главных туристических достопримечательностей европейских городов, среди которых базилика Святого Петра в Риме, Вестминстерское аббатство в Лондоне и Кельнский собор.

С захватывающей историей и художественным великолепием они стали не только священными местами, но и храмами культуры.

Вот еще несколько богатых искусством церквей в Европе, которые, возможно, не попали в поле вашего зрения, и которые вам стоит посетить во время отпуска.

Полюбуйтесь византийскими мозаиками в Равенне

Венеция исключена из маршрутов круизных лайнеров, но пассажиры могут причалить в Равенне - городе, расположенном примерно в двух часах езды к югу.

Скромная и спокойная, Равенна удивляет туристов своей выдающейся историей в качестве столицы Западной Римской империи в V веке и завораживающими византийскими мозаиками.

Восемь религиозных зданий составляют Раннехристианские памятники Равенны, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждое из которых украшено ослепительной изразцовой плиткой.

В базилике Сан-Витале посетители могут полюбоваться мерцающими сценами ветхозаветных эпизодов и ангелов, а на ярких мозаиках базилики Сант-Аполлинаре-Нуово изображены усыпанные драгоценностями волхвы и роскошно одетые девы.

Загляните в заполненные фресками пещерные церкви в Каппадокии

Каппадокия - это не просто шоу воздушных шаров. Этот центральный турецкий регион изобилует древними пещерными поселениями, в некоторых из которых вы все еще можете остановиться.

Один из самых обширных пещерных городов сейчас является музеем под открытым небом. Изюминка Гёреме — церкви и монастыри, высеченные в скале и расписанные яркими красками.

В церкви Токали Килисе (Изогнутая церковь) 11 века сохранились фрески с библейскими сценами на фоне синего лазурита, а в церкви Каранлык Килисе (Темная церковь) благодаря отсутствию солнечного света лучше всего сохранились византийские настенные росписи в Каппадокии.

Погрузитесь в историю в Даремском соборе

Над деревьями и домами города Дарем на севере Англии возвышается величественный собор с башнями.

Построенное между 11 и 13 веками, это пещерное каменное сооружение является образцом монументальной романской архитектуры с потолком нефа, самым ранним из сохранившихся примеров остроконечного ребристого свода.

В соборе хранятся мощи Святого Катберта, покровителя Нортумбрии, и преподобного Беды, английского монаха и ученого.

Вместе с прилегающим к нему обширным замком он был удостоен статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший и лучший образец норманнской архитектуры.

Полюбуйтесь позолоченными мозаиками в соборе Чефалу

Прибрежный город Чефалу на севере Сицилии признан одной из самых красивых деревень Италии и знаменит своим похожим на крепость норманнским собором.

The coastal town of Cefalù in northern Sicily is designated as one of the most beautiful villages in Italy and is renowned for its fortress-like Norman cathedral. Antonio Sessa

Церковь XII века, вместе с другими сооружениями в соседнем Палермо являющаяся частью арабо-норманнского объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрамлена массивными башнями-близнецами и украшена переплетающимися остроконечными арками.

Внутри нижняя часть апсиды сверкает позолоченной мозаикой, изображающей гигантского Христа Пантократора.

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Исследуйте мечеть, превращенную в церковь, в Кордове

Кордова в испанской Андалусии, была известным римским поселением, а затем крупным исламским центром в Средние века.

Именно в этот период в городе была построена Мескита - огромная мечеть с завораживающей серией двухъярусных арок, украшенных красными и кремовыми полосами.

Когда в XIII веке Кордова была завоевана христианами, мечеть начала превращаться в собор.

В течение следующих четырех столетий здание подверглось значительным перестройкам и дополнениям, таким как роскошная Королевская капелла в стиле мудехар и искусно вырезанный готический неф.