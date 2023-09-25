Латвийская Венеция: город Кулдига был внесен в список ЮНЕСКО

By Lauren Crosby Medlicott

Посетите Латвийскую Венецию: город Кулдига был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Латвия — это географический гобелен из морей, озер и лесов, который идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, а также для отдыха на белоснежных пляжах.

РЕКЛАМА

В каждом сезоне — свои впечатления. Весной можно отправиться на морскую прогулку, летом — на солнечный пляж, осенью — увидеть великолепные краски Гауйского национального парка, а зимой — прокатиться по горнолыжным трассам.

Кемерский национальный парк в Латвии Canva

Кулдига — город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В сентябре 2023 Кулдига, город на западе Латвии, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — в знак признания его "выдающейся универсальной ценности для человечества".

"Кулдига является исключительно хорошо сохранившимся примером традиционного городского поселения, которое из небольшой средневековой деревни превратилось в важный административный центр Курляндского и Семигальского герцогств в период с XVI по XVIII век", — говорится в сообщении организации.

В городе, в значительной степени сохранившем на протяжении столетий одну и ту же планировку улиц, можно увидеть как традиционную бревенчатую архитектуру, так и стили с иностранным влиянием, что свидетельствует о богатом обмене между местными и странствующими ремесленниками со всего Балтийского моря.

Черепичные крыши и извилистые улочки Кулдиги стоят на берегах реки Алексупите, благодаря чему город получил прозвище "Латвийская Венеция". Городок идеально подходит для неспешных прогулок по мощеным улочкам, ленивых посиделок у реки и купания в водопаде Вента.

Всего в нескольких километрах от города находятся Риежупские песчаные пещеры — сеть рукотворных туннелей, созданных в XVIII веке. Это идеальное место для прогулок под серым небом.

Песчаный пляж неподалеку от Риги Canva

Центр для знакомства со странами Балтии

Латвия находится между Эстонии и Литвы и имеет с ними хорошее и недорогое транспортное сообщение. До Таллина и Вильнюсаиз Латвии можно добраться чуть более чем за четыре часа на автобусе.

Кроме того, из Риги можно добраться до Стокгольма, Хельсинки, Варшавы и Санкт-Петербурга на ночных поездах со спальными местами. А с 2030 года скоростная железная дорога Rail Baltica сделает эти путешествия еще короче.

Рождественский рынок в Риге Canva

Половина территории Латвии покрыта дикой природой

В одной из самых зеленых стран Европы около 50% территории Латвии покрыто дикой природой, что делает ее идеальным местом для пеших походов и кемпинга.

Четыре национальных парка — Кемери, Гауя, Разна и Слитере — предоставляют бесконечные возможности для пеших прогулок любителям природы.

РЕКЛАМА

Протяженность береговой линии Латвии составляет более 500 км, поэтому здесь можно найти десятки прекрасных пляжей с белым песком и сосновыми лесами на любой вкус.

Одним из самых популярных мест для отдыха у моря считается Юрмала, известная своими прекрасными пляжами, деревянными домами XIX века и зданиями советской эпохи.

Познакомьтесь с богатой культурой и историей Латвии

На латвийскую кухню оказали влияние соседние страны — Швеция, Дания, Финляндия, Россия, Польша, Германия, Литва и Эстония. В меню можно найти сытные мясные блюда, копченую и маринованную рыбу, темный ржаной хлеб.

Помимо Кулдиги, туристы восхищаются богатой культурой и историей приморской столицы Риги, также имеющей статус ЮНЕСКО.

РЕКЛАМА

Мощеные улочки Старого города считаются одними из самых красивых в Европе. Ночью он оживает, когда в клубах звучит музыка и танцы.

А чтобы познакомиться с историей Латвией, посетите достопримечательности города Бауска, замок которой был разрушен отступающими российскими войсками в 1706 году. Или в городе Сигулда, где в XIII веке был построен замок Ливонского ордена, впоследствии ставший монастырем.