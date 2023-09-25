EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Латвийская Венеция: город Кулдига был внесен в список ЮНЕСКО

Домский собор в Риге, Латвия
Домский собор в Риге, Латвия Авторское право Canva
By Lauren Crosby Medlicott
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Посетите Латвийскую Венецию: город Кулдига был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Латвия — это географический гобелен из морей, озер и лесов, который идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, а также для отдыха на белоснежных пляжах.

РЕКЛАМА

В каждом сезоне — свои впечатления. Весной можно отправиться на морскую прогулку, летом — на солнечный пляж, осенью — увидеть великолепные краски Гауйского национального парка, а зимой — прокатиться по горнолыжным трассам.

Canva
Кемерский национальный парк в ЛатвииCanva

Кулдига — город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В сентябре 2023 Кулдига, город на западе Латвии, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — в знак признания его "выдающейся универсальной ценности для человечества".

"Кулдига является исключительно хорошо сохранившимся примером традиционного городского поселения, которое из небольшой средневековой деревни превратилось в важный административный центр Курляндского и Семигальского герцогств в период с XVI по XVIII век", — говорится в сообщении организации.

В городе, в значительной степени сохранившем на протяжении столетий одну и ту же планировку улиц, можно увидеть как традиционную бревенчатую архитектуру, так и стили с иностранным влиянием, что свидетельствует о богатом обмене между местными и странствующими ремесленниками со всего Балтийского моря.

Черепичные крыши и извилистые улочки Кулдиги стоят на берегах реки Алексупите, благодаря чему город получил прозвище "Латвийская Венеция". Городок идеально подходит для неспешных прогулок по мощеным улочкам, ленивых посиделок у реки и купания в водопаде Вента.

Всего в нескольких километрах от города находятся Риежупские песчаные пещеры — сеть рукотворных туннелей, созданных в XVIII веке. Это идеальное место для прогулок под серым небом.

Canva
Песчаный пляж неподалеку от РигиCanva

Центр для знакомства со странами Балтии

Латвия находится между Эстонии и Литвы и имеет с ними хорошее и недорогое транспортное сообщение. До Таллина и Вильнюсаиз Латвии можно добраться чуть более чем за четыре часа на автобусе.

Кроме того, из Риги можно добраться до Стокгольма, Хельсинки, Варшавы и Санкт-Петербурга на ночных поездах со спальными местами. А с 2030 года скоростная железная дорога Rail Baltica сделает эти путешествия еще короче.

Canva
Рождественский рынок в РигеCanva

Половина территории Латвии покрыта дикой природой

В одной из самых зеленых стран Европы около 50% территории Латвии покрыто дикой природой, что делает ее идеальным местом для пеших походов и кемпинга.

Четыре национальных парка — Кемери, Гауя, Разна и Слитере — предоставляют бесконечные возможности для пеших прогулок любителям природы.

РЕКЛАМА

Протяженность береговой линии Латвии составляет более 500 км, поэтому здесь можно найти десятки прекрасных пляжей с белым песком и сосновыми лесами на любой вкус.

Одним из самых популярных мест для отдыха у моря считается Юрмала, известная своими прекрасными пляжами, деревянными домами XIX века и зданиями советской эпохи.

Познакомьтесь с богатой культурой и историей Латвии

На латвийскую кухню оказали влияние соседние страны — Швеция, Дания, Финляндия, Россия, Польша, Германия, Литва и Эстония. В меню можно найти сытные мясные блюда, копченую и маринованную рыбу, темный ржаной хлеб.

Помимо Кулдиги, туристы восхищаются богатой культурой и историей приморской столицы Риги, также имеющей статус ЮНЕСКО.

РЕКЛАМА

Мощеные улочки Старого города считаются одними из самых красивых в Европе. Ночью он оживает, когда в клубах звучит музыка и танцы.

А чтобы познакомиться с историей Латвией, посетите достопримечательности города Бауска, замок которой был разрушен отступающими российскими войсками в 1706 году. Или в городе Сигулда, где в XIII веке был построен замок Ливонского ордена, впоследствии ставший монастырем.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Отдыхающих на пляжах испанского Бенидорма кусают рыбы

Откройте для себя круглогодичные чудеса Азербайджана

Без социального давления и осуждения: лучшие места для соло-путешествий

Латвия Страны балтии Путешествия Пляж