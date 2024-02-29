Пешие прогулки, любование пейзажем, знакомство с историей и обычаями, традиционной кухней. Межсезонье - самое подходящее для этого время, если речь идёт о прибрежных районах Италии.

РЕКЛАМА

Побережье Италии у многих ассоциируется с летом. Представьте, как вы потягиваете апероль под голубыми зонтиками на фоне прозрачного, как стекло, моря.

Будучи итальянцем, выросшим в Англии, каждое лето я ждал с нетерпением. После экзаменов наступали августовские каникулы (называемые Феррагосто), и я отправлялся в приморскую деревню к бабушке и дедушке. Я проводил долгие дни в воде и на берегу, бездельничая и испытывая настоящее блаженство.

Но после переезда на родину в 2021 году для получения степени доктора философии у меня появилась возможность исследовать итальянское побережье в другие месяцы. И неожиданно выяснил для себя, что лучше всего отдыхать там именно в холодное время года.

Плюсы посещения побережья в межсезонье (с ноября по апрель) очевидны: отсутствие толп туристов, комфортная температура и даже более низкие цены.

А поскольку страна борется с чрезмерным туризмом, пляжи здесь всё больше напоминают поле битвы между туроператорами, которые стремятся превратить эти места в модные курорты, и защитниками окружающей среды. Поэтому отдых на итальянском побережье в месяцы прохлады может оказаться более спокойным и экологичным.

Чтобы помочь вам решить, какое направление выбрать, я предлагаю список из пяти деревень, расположенных вдоль побережья Бель Паэзе. Это живописные места, подходящие для отдыха в межсезонье.

Вид на Сарацинскую бухту Вариготти и мыс Пунта-Крена, 2020 год. Andrea Carlo Martinez

1. Вариготти: живописные виды, паста и пешеходные тропы

Проезжая по прибрежной дороге в направлении Вариготти, вы заметите скалу в форме льва. За ней скрывается мыс, выступающий между двумя заливами. Эти места издавна называют perla del ponente, или "жемчужиной" Итальянской Ривьеры.

Маленькая деревушка Вариготти, которая находится на полпути между Портофино и французской границей, окружена отвесными скалами. В местной архитектуре угадывается мавританский стиль (наследие вторжения сарацинов в средние века). Дома обвиты бугенвиллеями, и кажется, что перед тобой иллюстрации к книжке "Тысяча и одна ночь ".

Неповторимое очарование Вариготти даже привлекло внимание Disney-Pixar, которые вдохновились местными пейзажами при создании фильма 2021 года "Лука".

Это укромное место, место для уединения. Деревушка почти безлюдна даже в разгар лета, а ее жители не приемлют излишней коммерциализации. Вариготти облюбовали представители итальянской элиты, которые ведут непубличный образ жизни, и которым не пришлись по душе роскошные Портофино или Порто-Черво.

Межсезонье даёт дополнительное преимущество - ни летнего зноя, ни назойливых комаров.

Небольшая площадь в самом сердце старой деревни Вариготти, 2021 год. Andrea Carlo Martinez

Любителям пеших променадов понравится большое количество маршрутов и тропинок. Те, кто бережёт силы, могут прогуляться по оливковым рощам к церкви Сан-Лоренцо XII века, наслаждаясь потрясающими видами на залив Сарацинов (Baia dei Saraceni).

Для более отважных есть "Тропа паломника"(Sentiero del Pellegrino) - поход длиной 6,3 км на вершину высокого хребта, откуда можно увидеть большую часть Ривьеры (а в ясные дни даже Корсику) и посетить пещеру Фальсари (Grotta dei Falsari), о которой ходит немало легенд.

Компенсация сожжённых калорий точно не разочарует. Ведь именно на Итальянской Ривьере появились некоторые из самых любимых блюд Италии. Среди деликатесов, которые можно найти в Вариготти, - свежая паста трофи с соусом песто и пышная фокачча. Максимальное вкусовое удовольствие обеспечено, если обмакнуть край фокаччи в капучино - местные жители клянутся, что неуклюжим туристом при этом вы выглядеть не будете.

Если природных красот и местных яств недостаточно, можно отправиться в соседние деревушки, которые расположены "в двух шагах" от Вариготти, - это Финалборго и Ноли. Последняя когда-то даже была морской республикой.

До Вариготти легко добраться на поезде или автомобиле из Генуи. Главный город Итальянской Ривьеры представляет собой лабиринт переулков, перемежающихся с барочными достопримечательностями, и, конечно, заслуживает отдельного внимания.

Если повезёт, и осмотр достопримечательностей в Генуе выпадет на один из "Дней Ролли", то посетить городские дворцы, внесённые в список ЮНЕСКО, вы сможете бесплатно. 17-19 мая - как раз такие дни.

Вид на Сперлонгу из грота виллы римского императора Тиберия, 18 февраля 2023 года. Andrea Carlo Martinez

2. Сперлонга: руины Древнего Рима и пиратские сторожевые башни

Средневековый город Сперлонга возвышается над длинным участком скального побережья Тирренского моря. Он находится на полпути между Римом и Неаполем.

РЕКЛАМА

Грозди белых домиков с лазурными ставнями и цветочными горшками на подоконниках напоминают о пейзажах Эгейских островов, а усыпанные кактусами лужайки придают городу южноитальянский колорит.

Сперлонга издавна была популярным у итальянцев местом для отдыха, сюда часто заезжали римские императоры.

Прогуливаясь по пляжу, вы наткнетесь на руины с 2000-летней историей - то, что осталось от владений императора Тиберия. Когда-то здесь, у подножья небольшой бухты стояли гигантские статуи. Их обнаружили местные жители 60 с лишним лет назад. Теперь они - экспонаты местного музея, который открыт для посещений круглый год.

Вид на закат со сторожевой башни Сперлонги XVI века, Торре Трулья. 18 февраля 2024 года. Andrea Carlo Martinez

На протяжении веков город подвергался набегам сарацинов и османов. Для защиты от них в XVI веке прямо на краю обрыва возвели сторожевую башню, которая сегодня считается самой знаковой достопримечательностью.

В наши дни набеги на город совершают лишь толпы итальянских и иностранных гостей приезжающих сюда в тёплые месяцы.

РЕКЛАМА

Поскольку обширный городской пляж в это время быстро заполняется рядами шезлонгов, принадлежащих пляжным клубам, и сопутствующим роем туристов, межсезонье - идеально подходит для спокойных прогулок по берегу и знакомству с историей города.

Закат на побережье Амальфи, вид из Прайано. 7 ноября 2022 года. Andrea Carlo Martinez

3. Праяно: лимонные рощи, спагетти с морепродуктами и лимончелло

Позитано и Амальфи уже давно превратились в популярные морские курорты Амальфитанского побережья. Но между ними скромно ютится обделённый вниманием, но не менее привлекательный Прайано.

Расположенная на вершине холма тихая деревушка с несколькими тысячами жителей - итальянский юг в миниатюре. В то время как Позитано и Амальфи, к сожалению, погрязли в китчевых атрибутах массового туризма, Праяно сохранил свою аутентичность.

На выложенной керамической плиткой пьяцце возле собора - на фоне сверкающего моря и скал Капри - дети играют в футбол, а старички наблюдают за ними, читая газету и попивая кофе в Caffè del Sole.

Это идеальное место, чтобы полистать старый журнал, вдохнуть аромат лимонов, доносящийся из многочисленных фруктовых садов города (которые цветут ранней весной), и отведать множество деликатесов Амальфитанского побережья - от спагетти с морепродуктами и пиццы со свежей моцареллой ди буфала до жареных сардин, запивая все это бокалом лимончелло.

РЕКЛАМА

Фруктовый сад в Прайано. 7 ноября 2022 года. Andrea Carlo Martinez

Ценителей архитектуры даже такая скромная деревня, как Праяно, не оставит равнодушными. Его собор, возвышающийся над остальной частью города, скрывает интерьер в стиле барокко, заполненный разноцветной плиткой, насчитывающей тысячи лет. Впрочем, её, хорошо сохранившуюся, можно увидеть по всей деревне - на углах улиц и воротах домов.

Как и в случае с соседними городами на побережье, добраться до Праяно довольно сложно: из Неаполя придётся ехать на автобусе или поезде с пересадками. Но это ненадолго: Амальфитанское побережье обзаводится собственным аэропортом, который откроется в июле этого года.

Знаменитое святилище Тропеи Санта-Мария-дель-Изола. Linda71fer, Pixabay.

4. Тропея: пёстрые дома и очень острые блюда

Калабрийская деревушка Тропея, спрятанная в южной части Италии, не часто попадает в маршруты путешественников. К тому же Калабрия часто представлена в прессе в неприглядном свете. Это самый бедный регион страны, страдающий от организованной преступности, в частности от могущественного синдиката "Ндрангета".

Но это не должно отпугивать туристов от посещения Тропеи, которая не только была названа самой красивой деревней Италии, но и считается раем для гурманов.

Тропея получила всемирную известность благодаря своей "красной королеве" - тропейскому красному луку (cipolla rossa). Он вовсе не резкий, а наоборот, сладкий на вкус, поэтому его часто едят сырым. По легенде, этот лук оказывает чудодейственный эффект на здоровье.

РЕКЛАМА

Фургон, с которого продают перец чили и лук. maudanros/Getty Images/iStockphoto

Калабрийская кухня славится самыми острыми блюдами, куда любят добавлять перец чили; острой колбасой (Nduja) и пастой fileja. Всё это можно отведать в Тропее.

Ещё здесь легко заблудиться в кривых переулках, посреди обветшалых зданий и красочных магазинов и ресторанов.

В Тропее стоит посетить святилище Santa Maria dell'Isola, которое находится на скалистом выступе, где песок встречается с морем.

Набережная Чефалу, 26 ноября 2015 года. master2, iStock.

5. Чефалу: облицованные мозаикой церкви и цитрусовая гранита

Чефалу - считается одним из самых популярных курортов Сицилии, славящимся своим средиземноморским колоритом, бирюзовыми водами и яркими рыбацкими лодками.

Но этот город - не просто живописный фон для пляжного отдыха и снимков в Instagram.

РЕКЛАМА

Здесь бережно хранят обычаи, их и богатую на события историю Чефалу лучше всего изучать в межсезонье.

Кафедральный собор Чефалу. 1 февраля 2019 года. e55evu/Getty Images

Следы различных цивилизаций, которые зарождались и исчезали на острове, хранит городской архитектурный ландшафт. Арки в арабском стиле переходят в барочные фасады, а в готическом соборе хранится византийская мозаика "Христос Пантократор" - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот тысячелетний сплав традиций отразился и на местной кухне. Здесь можно испробовать самые разнообразные угощения - от жареных шариков аранчини до десерта кассата. Зима и весна - это время, когда большая часть натуральных продуктов региона находится в сезоне, а терпкий кровавый апельсин лучше всего есть с ноября по апрель.

Географическая близость Сицилии к Северной Африке означает, что зимой в Чефалу сохраняется исключительно мягкая погода даже в январе. Куда лучше не прятаться от палящего солнца среди толп туристов, а греться в теплых лучах, наслаждаясь цитрусовым гранитом за столиком прибрежного бара и видом на тихую бухту Чефалу.