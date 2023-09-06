Аджария: место, где "гости - подарки Бога"

Аджария, черноморская жемчужина Грузии, привлекает растущее число туристов. Поездка сюда окажется для вас незабываемой: уникальная природа, вкуснейшая кухня, вина, архитектурное многообразие - вот неполный перечень того, что вам предстоит увидеть! Помните, что в Грузии "гость - это подарок Бога".

Леса, охраняемые ЮНЕСКО, легендарное гостеприимство и футуристическая архитектура: Аджария - настоящая жемчужина Грузии. Этот автономный регион расположен вдоль побережья Черного моря. Исторически Аджария оставалась перекрестком цивилизаций, где Европа встречается с Азией.

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В очередном выпуске программы Explore мы познакомимся с богатой культурой и легендарным гостеприимством края, посетим второй по величине город Грузии, Батуми, сочетающий древнюю историю и футуристическую архитектуру, а также исследуем потрясающую местную природу.

Леса из списка ЮНЕСКО

Природа Аджарии отличается поразительным разнообразием, и все это - в двух шагах от Батуми. Благодаря субтропическому климату здесь в изобилии растут бамбуковые и цитрусовые деревья. Гости региона могут наслаждаться черноморскими пляжами, а буквально через десять минут оказаться в горах с водопадами и девственными тропическими лесами.

Уникальное соседство экосистем: леса, море, горы... Euronews

На пышные леса Аджарии приходится 60% территории региона, они совершенно уникальны (возраст некоторых достигает 20 миллионов лет). Это - единственное место в мире, где сосуществуют колхидский лес (влажные субтропики) и водно-болотные угодья...

Национальный парк Митрала - один из четырех охраняемых ЮНЕСКО национальных парков Аджарии. Его нам показывает Майк Гарфорт, британский специалист по лесному хозяйству, последние два десятилетия живущий в Грузии. Майк рассказывает, чем ему дорога страна, отмечая удивительное гостеприимство, красоту природы, обилие вкусной еды... "У Грузии очень богатая и гордая история, люди здесь чрезвычайно теплые, ориентированные на семью и очень гостеприимные. В Грузии есть поговорка, что гость - это подарок от Бога. И именно так люди относятся к своей жизни и к гостям", - говорит Майк.

Больше, чем трапеза

Посещение Грузии невозможно без знакомства с ее богатейшей гастрономией: здесь каждый регион имеет собственные кулинарные традиции. Аджарская кухня - уникальное сочетание европейских и азиатских традиций и вкусов, переплетение которых выверено временем. Прочувствовать дух грузинского гостеприимства позволит "супра" - традиционное застолье, которое может длиться часами. Это - больше, чем вкусный обед или ужин. Еда и вина здесь приправлены разговорами, музыкой, тостами...

Грузинское застолье - атмосфера абсолютного гостеприимства. Euronews

Одним из обязательных блюд на столе будет, конечно, аджарский хачапури - вкуснейшая лепешка с сырной начинкой и яичным желтком сверху. Она имеет форму лодочки; легенда гласит, что хачапури ели моряки, возвращавшиеся из плавания. Ну, а разбитое сверху яйцо символизирует солнце, скатившееся в море...

Хачапури с "солнцем" посередине. Euronews

Вкус еды оттеняют вина. Грузинское виноделие насчитывает 8 тысяч лет и признано ЮНЕСКО как часть нематериального культурного наследия человечества.

Вина хранят здесь в кувшинах "квеври". В честь гостей хозяева проводят древний ритуал их открытия перед самым застольем.

Вино для гостей. Euronews

Выбор вин огромен: в Грузии произрастает более 500 сортов лозы, некоторые виды - под угрозой исчезновения и не встречаются больше нигде в мире.

Накормить гостей, а еще позволить им погрузиться в самобытный культурный контекст: приглашенных на "супру" ждут музыка и танцы, неотъемлемая часть грузинского гостеприимства.

Полифоническое пение (техника, при которой сплетается множество голосов, каждый из которых ведет свою мелодию) признано ЮНЕСКО частью ценнейшего устного наследия.

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Полифоническое пение - шедевр мирового значения. Euronews

Что за горизонтом?

Столица Аджарского региона - Батуми, второй город Грузии. Оживленный и солнечный, он сочетает очарование древности и устремленность в будущее.

История Батуми чрезвычайно богата и продолжительна, он упоминается в трудах греческого философа Аристотеля. В XIX веке Батуми превратился в черноморский порт международного значения, тогда же здесь был построен знаменитый бульвар. Батумский променад вдоль моря - это 7 км идеального вида и возможность гулять, заниматься спортом, ездить на велосипеде.

Батуми- черноморский курорт, но не только. Euronews

За последние 10-15 лет город преобразился, его облик дополнили современные высотки и памятники архитектуры завтрашнего дня. "Линия горизонта Батуми действительно меняется очень быстро, при этом она сочетается с природой, аутентичностью города, его очарованием. Это то, что действительно привлекает к нам путешественников", - поясняет председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Власти говорят об амбиционных проектах, среди них - строительство первого в регионе Всемирного торгового центра и искусственного острова в форме пальмы.

Линия горизонта - от древности в завтрашний день. Euronews

С заходом солнца в Батуми начинается яркая ночная жизнь. На концертной площадке Stage 17 выступают международные и местные артисты, а из стильных баров на крышах открывается восхитительный вид на город.