Круизная компания Norwegian покидает Венецию: куда теперь повезут туристов?

Не ходят больше теплоходы: по мере того, как Венеция пытается спастись от сверхтуризма, другие адриатические порты готовятся к наплыву любителей круизов.

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Одна из ведущих круизных линий исключила легендарный город на воде из своих маршрутов в 2024 и 2025 годах, поскольку местные власти продолжают ограничивать поток туристов, особенно тех, которые не остаются в городе с ночевкой, а приезжают лишь на один день.

Norwegian Cruise Line (NCL) объявила о своём решении после того, как Венеция объявила свою лагуну "национальным памятником" и запретила крупным круизным судам становиться на якорь в историческом центре города.

Norwegian, как и другие круизные компании, до сих пор перевозила туристов в город на гораздо меньших по размерам тендерные лодки, но теперь, по их словам, даже такой компромисс больше не является жизнеспособным.

В беседе с Euronews Travel представитель компании пояснил это решение: "Хотя мы приложили все возможные усилия, чтобы сохранить эти заходы в Венецию, пересадка на катера-тендеры и общее впечатление, которое складывается у наших гостей, не соответствуют тем стандартам, которые мы стремимся обеспечить".

Венеция была вынуждена запретить заходы круизных лайнеров в исторический центр в 2021 году, после того как ЮНЕСКО пригрозила внести город в чёрный список, в котором находятся памятники под угрозой исчезновения.

Эксперты утверждают, что большие суда вызывают загрязнение окружающей среды и разрушают фундамент города, который и так страдает от регулярных наводнений.

На момент введения запрета многие круизные компании поддержали это решение. Международная ассоциация круизных линий (CLIA) заявила, что "на протяжении многих лет высказывалась за новый подход", назвав инициативу "важным шагом вперёд".

Лайнер Costa Deliziosa проплывает мимо площади святого Марка. Luigi Costantini/The AP/File

Куда отправятся пассажиры Norwegian вместо Венеции?

Некоторые круизные компании нашли способ обойти запрет и доставить своих гостей в Венецию. Так, MSC Cruises останавливается в порту Маргеры, прямо напротив Венеции. Другие пришвартовываются в Триесте или Равенне – в двух часах езды от Серениссимы.

Венецианские власти, тем временем, продолжают свои многолетние усилия по ограничению сверхтуризма.

Уже этой весной Венеция введёт туристический сбор для однодневных посетителей, а летом начнут ограничивать количество людей в туристических группах.

С 2025 года компания Norwegian будет заменять остановки в Венеции одним днём в море или в другом порту – этот вопрос ещё не решён.

А в нынешнем сезоне пассажиров круизов вместо Венеции ожидают итальянская Равенна, хорватские Риека и Задар или Копер в Словении.

Вот что нужно знать об этих направлениях.

Чем заняться в Равенне?

Древняя Равенна, расположенная в двух с половиной часах езды к югу от Венеции, – столица одноимённой провинции в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.

С начала V века она трижды становилась столицей: в последние годы существования Западной Римской империи, во время правления готов при Теодорихе, а затем снова под властью Византии.

Историческое значение города сохраняется и по сей день: восемь местных памятников признаны объектами наследия ЮНЕСКО.

Равенна также является последним пристанищем "отца итальянского языка" Данте Алигьери, который умер здесь в 1321 году.

Равеннский собор Воскресения Христова. Adrian Negura via UnSplash

Риека: привилегированный доступ

Если оставить Италию позади, то в трёх часах езды находится Риека, третий по величине город Хорватии после Загреба и Сплита.

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Как известно, в Риеку трудно добраться по воздуху вне туристического сезона: регулярные рейсы осуществляются только с мая по октябрь. Это означает, что клиенты круизной компании смогут увидеть относительно неизведанное место.

Тем не менее, Риека с богатым наследием стала первым хорватским городом, получившим престижное звание культурной столицы Европы в 2020 году. С тех пор здесь действует ряд культурных программ, призванных привлечь посетителей со всей Европы.

Вид на Риеку. Filip Baotić via Unsplash

Динамичный Задар

Дальше к югу расположился Задар – старейший город страны, расположенный по берегам густо изрезанного бухтами Адриатического побережья.

Это одна из самых узнаваемых остановок в туре по Хорватии, поэтому можно предположить, что от нового маршрута Norwegian Задар выиграет не так сильно, как Риека.

Однако после перехода на евро в прошлом году балканская страна подверглась критике, и некоторые туристы ощутили, что ранее доступная страна становится им не по карману. Так что Хорватия может быть благодарна за увеличение количества посетителей на один лайнер.

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Поменять Венецию на Копер

Копер, в который из итальянского Триеста можно за 10 минут попасть по скоростной автомагистрали, является пятым по величине городом Словении и самым большим прибрежным городом.

Находясь так близко к Италии, вы, возможно, не удивитесь, узнав, что Копер официально двуязычен: здесь говорят на словенском и на итальянском.

Венецианская архитектура в словенском Копере. Malcolm Ketteridge via UnSplash

Хотя он не так хорошо известен, как другие места в Словении, Копер уже давно вписал себя в маршруты многих средиземноморских круизных линий.

По своей архитектуре он очень похож на Венецию: отдыхающих заинтересуют Преторианский дворец 15 века, лоджия в стиле венецианской готики, а также церковь Кармине Ротонда 12 века и собор Святого Назария с башней 14 века.