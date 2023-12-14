В Министерстве культуры Италии назвали особняк эпохи Древнего Рима "подлинным сокровищем". Особенно ценна находящаяся в нем мозаика.

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Итальянские археологи обнаружили неподалеку от знаменитого Колизея единственное в своем роде жилище эпохи Древнего Рима, украшенное необычной мозаикой из раковин, мрамора и драгоценного стекла.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал роскошную резиденцию, относящуюся ко второй половине II века до н. э. — концу I века до н. э., "подлинным сокровищем".

На мозаике три больших корабля плывут по волнам к прибрежному городу, стены которого усеяны небольшими башнями и портиками, что говорит о том, что владелец дома, которому более 2000 лет, победил в битве.

Впервые археологи обнаружили несколько стен в 2018 году. К настоящему моменту раскопаны только некоторые комнаты, раскопки будут продолжаться до 2024 года.

Сердце домуса

Стены особняка AFP

По словам представителей Министерства культуры, главное помещение домуса, расположенное вокруг атриума, представляет собой банкетный зал, стилизованный под грот, который использовался в летние месяцы.

Владелец дома, дворянин, вероятно, сенатор, развлекал гостей "зрелищными водными играми", благодаря свинцовым трубам, проложенным между декорированными стенами.

Но "исключительной находку делает необычная стена, покрытая так называемой "сельской" мозаикой, не имеющей аналогов по хронологии и сложности изображенных сцен", добавили в министерстве.

Мозаичное чудо

Мозаика AFP

Мозаика состоит из множества раковин, египетских голубых тессеров, драгоценного стекла и фрагментов белого мрамора, изображающих трезубцы, военные корабли и трубы в кельтском стиле.

Особенно интригует изображение прибрежного города с небольшими башнями и портиками, окруженного виноградными лозами и листьями лотоса.

Эта сцена, выполненная с тщательным вниманием к деталям с использованием травертина, происходит на фоне трех больших кораблей, плывущих по морю с поднятыми парусами.

"Изображение прибрежного города может намекать на военное завоевание владельцем дома, принадлежащего аристократической особе, предположительно сенаторского ранга", — заявили в министерстве.

Альфонсина Руссо, глава археологического парка Колизея, заявила о готовности сделать эту историческую жемчужину доступной для публики.

Другие недавние римские открытия

Город в южном Лацио сейчас в основном представляет собой сельскохозяйственные поля PA Media

В другом регионе на месте римского города были обнаружены остатки крытого театра, рынка и речного порта.

Исследование, проведенное под руководством Кембриджского университета, показало, что Interamna Lirenas — древнеримская колония, расположенная в центральной Италии, была процветающим городом.

Вопреки прежним представлениям, обнаруженные на месте раскопок свидетельства указывают на то, что его упадок начался примерно на 300 лет позже, чем предполагалось ранее.

Благодаря анализу раскопанной керамики исследователи установили, что город в южном Лацио сопротивлялся упадку вплоть до второй половины III века нашей эры.

Согласно исследованию, в период своего расцвета поселение, которое сейчас представляет собой в основном сельскохозяйственные поля, могло насчитывать около 2000 человек.