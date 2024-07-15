Куда поехать в отпуск?

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Из-за экстремальной жары, охватившей популярные морские направления в Средиземноморье и за его пределами, их привлекательность начинает снижаться.

Но не торопитесь прятать купальник в шкаф. На многих пляжах северной и западной Европы температура воздуха все еще не превышает 30°C, что позволит вам осуществить мечты о дружелюбном солнце, море и песке.

Вот несколько лучших пляжных направлений в Европе, которые в настоящее время не страдают от жары.

Отправьтесь в поход по известняковым скалам в Лагуше, Португалия

В португальском Алгарве солнце светит вовсю, но на многих курортах этой страны температура воздуха составляет всего 24-30°C.

Лагуш с его обнесенным стеной старым городом, поразительными скалами и прекрасными пляжами - идеальное место для спокойного морского отдыха.

Но здесь найдется занятие и для более активных туристов - от серфинга и катания на горных велосипедах до пеших прогулок по тропе Понта-да-Пьедаде. Деревянные тропинки приведут вас к пляжу Дона-Ана, где можно поплавать с маской и полюбоваться подводным миром, к волшебным известняковым гротам и уединенным бухтам, где можно понаблюдать за птицами.

Избегая высоких температур, обрушивающихся на Средиземноморье, постарайтесь не способствовать их повышению: до Лагуша можно добраться из Лиссабона менее чем за четыре часа на поезде с одной пересадкой в Албуфейре.

Еще более прохладную погоду - до 24°C - предлагает северный португальский город Порту с его идеальным сочетанием городской культуры и песчаных пляжей.

Сан-Себастьян в Испании – рай для серферов Canva

Насладитесь серфингом и тапас в Сан-Себастьяне, Испания

В то время как юг Испании страдает от сильной жары, север страны переживает лето более легко. В курортном городе Сан-Себастьяне температура воздуха сейчас составляет от 23 до 27°C.

В этом баскском городе есть все, что можно пожелать от городского пляжного отдыха: от мелких белых песков Ла-Конча до пинчос.

Отсюда недалеко до лучших мест для серфинга в Испании - от Саррауса до пляжа Сурриола.

Из Мадрида и Парижа до Сан-Себастьяна можно добраться на поезде примерно за 5,5 часов.

Биарриц, Франция Canva

Прокатитесь на лошади вдоль пляжа в Биаррице, Франция

Всего в часе езды к северу от Сан-Себастьяна, на французской стороне Страны Басков, находится Биарриц.

Этот приморский город на юго-западе Франции, где температура воздуха в настоящее время составляет от 23 до 29°C, предлагает более прохладную альтернативу средиземноморским пляжам страны.

Как и его сосед на юге, он привлекает любителей серфинга своими длинными песчаными пляжами и разнообразными волнами. Предпочитаете оставаться на суше? Отправьтесь на конную прогулку вдоль побережья.

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Когда вы нагуляете аппетит, загляните на рынок Marché aux Halles de Biarritz, чтобы побаловать себя свежими морепродуктами, сыром и мясными изделиями.

Прямые поезда доставят вас в Биарриц от парижского вокзала Монпарнас чуть более чем за 4 часа.

До Пензанса в британском Корнуолле вас доставит ночной поезд Canva

Искупайтесь в геотермальном лидо в Пензансе, Великобритания

Великобритания - далеко не первое место, которое приходит на ум при мысли о пляжном отдыхе, но Корнуолл, расположенный на юго-западном полуострове страны, поражает своим разнообразием.

От знаменитых мест для серфинга, таких как Ньюквей и Перранпорт, до нетронутой береговой линии Пензанса - это английское графство притягивает любителей пляжного отдыха.

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Если температура в 18°C все же вызывает у вас дрожь, вы можете погреться в 30-градусной воде открытого бассейна Пензанса, построенного в стиле ар-деко и снабжаемого соленой водой из геотермальной скважины.

Акклиматизации также поможет пешая прогулка к замку Сент-Майклс-Маунт - острову с приливами и отливами в соседнем Марационе.

Садитесь в Лондоне на восьмичасовой поезд со спальным вагоном "Ночная Ривьера" и проснитесь в Пензансе, любуясь рассветными видами на Ла-Манш.

Юрмала Canva

Исследуйте побережье и сосновые леса в Юрмале, Латвия

Латвия может похвастаться 500-километровой береговой линией, усеянной белыми песками и сосновыми лесами.

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Отправляйтесь в окутанную природой Юрмалу на широкий пляж с температурой от 23 до 29°C. Остановитесь в одной из знаковых деревянных прибрежных вилл в стиле модерн в районе Булдури - некоторые из них переоборудованы в отели.

Вдали от шумных магазинов и ресторанов центра города Национальный парк Кемери предлагает терапевтический отдых с болотистой набережной и видами на закат.

А в лесопарек Дзинтари, расположенном ближе к главному пляжу, можно забраться на 33-метровые смотровые площадки и поюбоваться верхушками сосен и морским горизонтом.

Юрмала находится всего в 35 минутах езды на поезде от столицы Латвии Риги.