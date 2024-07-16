Лето в Азербайджане: бакинское взморье, изысканная кухня и насыщенная культурная программа

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Летом в Азербайджане каждый найдет занятие по душе — от пляжного отдыха до музыкальных мероприятий под открытым небом в столице.

Зимние приключения на вершинах Шахдага и осенние джазовые фестивали — одни из главных сезонных развлечений в Азербайджане, но летом эта страна не менее привлекательна.

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Благодаря обилию солнечного света и средней температуре 32 °C в низинах, Азербайджан является идеальной альтернативой каникулам в европейских городах. Прямо сейчас сезон фестивалей уже начался, а гости знакомятся с богатым культурным наследием на открытых площадках по всей стране. Мы приготовили для вас рекомендации, где искать лучшие пляжи, культурные мероприятия и активную ночную жизнь, чтобы отлично провести лето в Азербайджане.

Сезон фестивалей в Азербайджане

Фестивальный сезон в Азербайджане охватывает не только пиковый летний период. В разгар лета можно насладиться музыкой на фестивале Dream Fest (23–28 июля), а затем вернуться на северо-восточное побережье, где все лето будут проходить разнообразные пляжные вечеринки.

Dreamfest Dreamfest

Однако главным хитом фестивального сезона, безусловно, является азербайджанская продукция. Прилавки на пестрых базарах Баку ломятся от свежих азербайджанских продуктов круглый год, но лето и осень — их звездный час. В это время проводятся фестивали урожая, посвященные главным дарам местного земледелия, включая яблоки, гранаты, фундук, персики, абрикосы, фейхоа, инжир, виноград, хурму, арбузы, дыни и вино.

Лето в Баку

Столичный город Баку — эпицентр летней активности: множество культурных учреждений и тенистых парков, концерты под открытым небом и бурная ночная жизнь в прибрежных барах и на террасах на крышах.

Начните экскурсию по Баку с шумной Площади Фонтанов, а затем посетите культурные достопримечательности города, такие как Центр Гейдара Алиева и Азербайджанский музей ковра с выходом к набережной. Помимо архитектуры мирового класса, оба учреждения ценятся за великолепные экспозиции предметов искусства и традиционного наследия.

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Рядом с Центром Гейдара Алиева находятся такие места для гурманов, как Яшил-Базар и Шерг-Базар, где можно попробовать свежие продукты и местные деликатесы, например каспийскую икру и гёйчайский гранат. Когда дневная жара спадает, бакинские бары становятся особенно заманчивы. Загляните в специализированные заведения — KEFLI, Enoteca Meydan, винный бар Inn Vino — и попробуйте местные вина, такие как гранатовое и айвовое, или насладитесь коктейлем с видом на город в 360 Bar.

Если температура в Баку превысит комфортную отметку, город может стать отправной точкой для путешествий в более прохладные горные районы и лесистые национальные парки Азербайджана. Отправьтесь на несколько дней в город Губа на севере, чтобы погулять по лугам диких цветов, или на юг, в Талышские горы и леса Гирканского национального парка, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А по пути можно останавливаться в аутентичных городах и деревнях.

Центр Гейдара Алиева Управление по туризму Азербайджана

Лето гастрономических радостей в Баку

Сезонные продукты включены в меню лучших ресторанов Баку, а ароматные национальные блюда, такие как плов, кюкю и долма, демонстрируют разнообразие азербайджанской кухни, ингредиенты для которой выращивают на фермах в девяти из 11 климатических зон мира.

На богатой ресторанной карте города вы найдете традиционные блюда в роскошной обстановке в таких заведениях, как Agabala, Art Club, La Quzu, а Nar & Sharab славится аппетитными рецептами из морепродуктов.

Вегетарианцы и веганы могут отведать дипы с приправой дукка в Vida Cafe, De Rama и Manipura, а любимые западные блюда подают в CASA Cafe в Deniz Mall.

Отдых на Каспийском море

Вид на закат на пляже, Апшеронский полуостров, Азербайджан Управление по туризму Азербайджана

Когда в Баку стоит жара, утешение и прохладу можно обрести в нагорьях и прибрежных районах. Ближайший пляж находится в центре Баку. Известная как Приморский бульвар, ухоженная набережная города тянется от Бакинского порта до арены Crystal Hall, где проходило «Евровидение», мимо Бакинского колеса обозрения и множества музеев.

Хотя концерты под открытым небом могут задержать вас в Баку, за городом есть множество песчаных курортов, расположенных не далее чем в тридцати километрах к северу. Побережье Каспийского моря — центр притяжения для любителей солнца, водных видов спорта и семейного отдыха со всей страны.

Выберите один из множества пляжных клубов и роскошных курортов в северо-восточной части Азербайджана, к западу от пляжа Sea Breeze. Бильгях — популярный вариант, который считается одним из лучших пляжей страны с широким спектром развлечений и удобствами для семейного отдыха.

Курортный сезон на азербайджанском побережье длится круглый год. Отели на любой бюджет с открытыми бассейнами, барами, ресторанами и спа-центрами обеспечат вам гостеприимство и отдых высшего качества. Желающих расслабиться в спа на побережье Баку ждут различные оздоровительные курорты, где вам предложат ряд лечебных процедур с использованием азербайджанского масла, соли, грязи и минеральных вод. Среди лучших процедур — массаж с нафталанским маслом и бодрящая грязевая ванна с целебной глиной рассул.

Водные виды спорта доступны по всему побережью Баку, но Шорабад — лучший выбор для любителей приключений. Благодаря ветреной погоде и великолепно оснащенному центру водных видов спорта это идеальное место для обучения кайтсерфингу: сначала в тихой лагуне, а затем на открытой воде.

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Если вы планируете спокойный отдых, на Каспийском побережье есть множество менее людных пляжей с романтичной атмосферой. Здесь можно прогуляться, покататься на яхте или просто насладиться панорамным видом на Каспийское море, удобно расположившись в шезлонге у бассейна.

Решите ли вы остаться в Баку или посетить один из прибрежных курортов, мы знаем идеальный способ завершить летний отпуск в Азербайджане. Выйдите на берег, закажите роскошный ассортимент местных морепродуктов и блюд и устройтесь поудобнее, чтобы насладиться последним чарующим каспийским закатом.