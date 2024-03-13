Сакура по-европейски: где увидеть лучшие сады, не уезжая далеко?

Если вы поклонник сакуры, цветущей вишни, то Япония и Вашингтон наверняка - в вашем списке путешествий. Но и в Европе есть множество мест с впечатляющими розовыми цветами. Какие именно? Вот наши предложения.

Кersenbloesempark в Амстердаме

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Нидерланды славятся цветением тюльпанов, но не только! Амстердам привлекает все больше туристов, желающих полюбоваться цветением сакуры. Эти деревья можно увидеть в саду цветов Кейкенхо, но есть и другой интересный адрес.

В период с середины марта по начало апреля пригород Амстелвин, расположенный к югу от Амстердама, превращается в уникальное место. Оно известно как Kersenbloesempark - буквально "Парк цветущей вишни": здесь цветут и распускаются 400 деревьев, даря захватывающий дух аромат.

Деревья были подарены муниципалитету Амстелвена Японским женским клубом в 2000 году, и каждое имеет японское или голландское женское имя. Это нетронутое место, где пикники под цветущими деревьями разрешены только в будние дни, чтобы избежать скученности.

Why not pay a visit to Kersenbloesempark - meaning Cherry Blossom Park - in the Netherlands which boasts 400 of the pink trees Peter Dejong/The AP/File

Париж в розовых тонах

Париж - город влюбленных, а значит, весны. Отправляйтесь в столицу Франции в конце марта или начале апреля, и, вас порадуют розовые пышные кусты, цветущие буквально повсюду.

Одним из лучших мест признан Ботанический сад, расположенный в 5-м округе. В этом парке, разбитом еще в XVII веке, растут самые старые вишневые деревья в городе. Это излюбленное место и местных жителей, и туристов, так что вы будете в хорошей компании.

Даже если вы все время проводите в городе, вы наверняка посетите сад Тюильри, знаковый адрес между музеем Лувр и площадью Согласия.

С наступлением весны он становится особенно впечатляющим благодаря цветущим вишневым деревьям, которые обрамляют многочисленные статуи. Эйфелеву башню также обязательно стоит посетить весной - на пике цветения. Идеальное место для снимков в это время - сады Трокадеро в 16-м округе. Эйфелева башня здесь величественно возвышается прямо за вишневыми цветами! Приезжайте и посмотрите сами.

Paris' beautiful streets turn pink as the sakura trees blossom Felix Fuchs via Unsplash

Фестиваль сакуры в Копенгагене

Из всех европейских стран Дания наиболее серьезно относится к сезону цветения сакуры. Каждый год в Копенгагене проходит двухдневный тематический фестиваль, и 2024 год не будет исключением. 20 - 21 апреля посетители смогут отправиться в парк Лангелини, где находится знаменитая статуя Русалочки, чтобы полюбоваться на 200 пудровыхх вишневых деревьев в полном цвету.

Деревья подарены японским консулом в Дании и высажены вдоль дорожки, ведущей к фонтану Гефион. Вход на фестиваль сакуры бесплатный; гости могут посетить чайные церемонии, мастер-классы по хайку и оригами, а также полакомиться суши и моти.

Japanese cherry trees stand in full bloom in Copenhagen Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/File

День цветения в Стокгольме

В Стокгольме растут одни из самых красивых вишневых деревьев в Европе. В этом году ежегодный День цветения пройдет 28 апреля, и основное внимание будет уделено прекрасным цветам в Королевском саду 15 века.Швецию и Японию связывают особые отношения: здешние деревья и кусты были подарены королю Карлу XVI Густаву Японией в 1998 году. Нация приняла культуру азиатской страны. В этом году в День цветения сакуры тут будут организованы выставки боевых искусств, мастер-классы, посвященные японской культуре, а также предложен широкий выбор блюд и напитков.

Символ нового в Берлине

Прошло 35 лет с момента падения Берлинской стены и столько же - с тех пор, как Япония подарила городу ставшие уже культовыми сакуры. Эти деревья часто считают символом возрождения, новых начинаний, и тот факт, что многие из них были посажены рядом с местом падения стены, как нельзя лучше отражает эту философию.

В Берлине растет несколько разновидностей сакуры, их можно наблюдать довольно долго - с конца марта по начало мая в зависимости от района, который вы посещаете.

Walk 2km under rows of blossom in Berlin's Mauerpark Maud Bocquillod via Unsplash

Мауэрпарк, известный своим караоке-шоу Bearpit и воскресными блошиными рынками, весной становится еще более привлекательным. Парк и прилегающие к нему территории, ранее разделенные Стеной, - это почти два километра цветущих деревьев, под которыми можно гулять или кататься на велосипеде. А в парке Gardens of the World в Марцане разбит целый японский сад, в котором растет около 80 вишневых деревьев. Каждый год здесь проходит Фестиваль цветения сакуры.

Цветы и вода

Прага известна как одно из самых красивых направлений в Европе, это особенно справедливо весной. Чтобы полюбоваться пейзажами, словно перенесенными из сказки, отправляйтесь на Петршинский холм. Там так много деревьев, что розовый цвет можно увидеть с другого берега Влтавы - реки чешской столицы.

Sakura trees are - literally - everywhere in Prague in the spring Anna Gru on Unsplash

Если вы пройдете дальше по Влтаве, то попадете на остров Кампа. Он известен как одно из самых живописных мест города: на фоне реки цветущие деревья выглядят потрясающе.

Пражский Град - обязательное место для посещения во время путешествия по городу, он давно одним из самых знаковых мест для наблюдения за цветением вишни. Мы рекомендуем приезжать за удачными фотографиями рано утром, чтобы избежать толпы и воспользоваться мягким светом.

Если вы располагаете временем, загляните в близлежащие Карловы Вары. Этот город славится термальными источниками и зданиями в пастельных тонах, но особенно прекрасен он в сезон цветения вишни.

Долгое цветение в Эдинбурге

Если в остальной части Европы розовые лепестки уже опали, поезжайте в Эдинбург. Там из-за более прохладной температуры вишневые деревья зацветают немного позже: даже в начале мая, посетив шотландскую столицу, вы, скорее всего, увидите город в румяных розовых тонах.

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Первым делом отправляйтесь в Медоуз-парк - большое общественное пространство с всегда красивыми дорожками, усаженными вишневыми деревьями, и видом на легендарную гору Артурс Сит.

Cherry blossom pictured just off Edinburgh's iconic Royal Mile Adam Wilson via Unsplash

Далее поезжайте в Сады Принсес-стрит в самом центре города. Там вы увидите Эдинбургский замок в обрамлении ветвей вишневых деревьев! Последним, но не менее важным адресом, является Сад дружбы с Киото. Это место малоизвестно даже многим местным жителям, но знающие люди утверждают: перед вами - один из лучших японских садов в Великобритании.

Расположенный на территории замка Лористон, сад был подарен Эдинбургу после того, как в 1994 году шотландская столица и Киото стали побратимами.