Первое место в списке занял португальский пляж Прайя-да-Фалезия, который находится в регионе Алгарве.

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Tripadvisor назвал португальский пляж Прайя-да-Фалезия лучшим в мире в 2024 году. Он вышел в лидеры с шестого места, которое занимал в 2023 году.

Этот впечатляющий участок побережья с белым песком и оранжевыми скалами, омываемыми Атлантическим океаном, был отмечен как "лучший для живописных прогулок и принятия солнечных ванн".

Его отличительная черта — нетронутая береговая линия. Природный парк, прилегающий к пляжу, охраняет его безупречное состояние и является убежищем для местной флоры и фауны.

Европейские страны доминируют и дальше по списку: на втором месте — итальянский пляж Спьяджа-деи-Конильи на Лампедузе, на третьем — испанский пляж Ла-Конча в Сан-Себастьяне.

Прайя-да-Фалезия, Португалия

Один из самых обширных пляжей в Алгарве, Прайя-да-Фалезия, протянулся почти на шесть километров. И хотя он расположен в туристической части региона, на его песчаных берегах и хрупких глиняных скалах практических нет застройки.

Он доходит до района Ольюш-ди-Агуа в Албуфейре на западе и граничит с курортным городом Виламора на востоке. Хотя по сути это один и тот же пляж, его более узкая западная часть известна под другим названием — Прайя-ду-Барранку-даш-Белгарукас.

Вдали от пляжа расположено несколько курортов, отелей и пляжных клубов, в том числе Anantara Vilamoura Algarve Resort, The Residences at Victoria и Domes Lake Algarve Autograph Collection.

Более бюджетные варианты можно найти в близлежащих городах Албуфейра и Виламора, как и множество баров и ресторанов.

Прайя-да-Фалезия в Португалии Canva

Ближайший к Прайя-да-Фелезия аэропорт находится в Фару. Там можно арендовать автомобиль и доехать до пляжа примерно за 30-40 минут.

До города Албуфейра можно добраться и на поезде. Железнодорожная станция находится примерно в 5,5 километрах от старого центра. Затем, на автовокзале Албуфейры, необходимо сесть на автобус компании Vamus, который довезет до Прайя-да-Роша-Байшинья.

Для купания и занятий водными видами спорта лучше всего подойдут летние месяцы, с июня по сентябрь. Но приятная погода и меньшее количество туристов сделают приятной и поездку весной (апрель-май) и осенью (октябрь-ноябрь).

Спьяджа-деи-Конильи, Италия

Итальянский пляж Спьяджа-деи-Конильи занял второе место в списке лучших пляжей по версии Tripadvisor. Здесь можно увидеть морских черепах и заняться дайвингом.

На этот пляж на острове Лампедуза можно только доплыть на лодке или дойти пешком по короткой тропинке в стороне от главной дороги. Если у вас нет собственного транспорта, воспользуйтесь любым из ежечасных автобусов из города Лампедуза.

Благодаря сказочно белому песку и лазурно-голубым водам пляж и его природный заповедник часто сравнивают с Карибским бассейном.

Спьяджа-деи-Конильи — один из редких пляжей в Италии, где можно увидеть, как черепахи Каретта-Каретта выходят на берег, чтобы отложить яйца, а если повезет, то и самих молодых черепашат.

Среди популярных роскошных отелей Лампедузы — La Rosa dei Venti, La Calandra Resort и Hotel Cupola Bianca.

Спьяджа-деи-Конильи в Италии Canva

Остров Лампедуза расположен в Средиземном море между Сицилией и Тунисом.

Летом сюда летают прямые рейсы из материковой Италии. Также есть паромное сообщение между Лампедузой и Сицилией.

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Ла-Конча, Испания

Пляж Ла-Конча в Сан-Себастьяне, занявший третье место в списке лучших пляжей Tripadvisor, — один из самых знаковых и фотографируемых городских пляжей Европы.

Расположенный вдоль живописного залива Ла-Конча, пляж с белым песком, бирюзовой водой, спортивными развлечениями и длинной набережной является популярным местом отдыха для местных жителей и туристов.

Пляж Ла-Конча отлично оборудован и располагает всеми необходимыми удобствами, включая туалеты, душевые, раздевалки и классические сине-белые навесы от солнца.

Несколько отелей находятся в паре минутах ходьбы от пляжа, среди них — Hotel de Londres y de Inglaterra, Zenit Convento San Martin и Hotel Arbaso.

Ближайший аэропорт Сан-Себастьяна предлагает внутренние и международные рейсы, а железнодорожный вокзал Сан-Себастьяна, также известный как Доностия-Сан-Себастьян, является главной железнодорожной станцией.

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Ла-Конча в Испании Canva

Летом, с июня по август, здесь стоит жаркая и солнечная погода, идеальная для купания, принятия солнечных ванн и занятий водными видами спорта. В это время город оживает благодаря фестивалям, культурным событиям и мероприятиям на открытом воздухе.

Летний сезон привлекает большое количество людей, поэтому, если вы хотите насладиться спокойным пляжным отдыхом, вам стоит посетить город весной или осенью, когда погода еще приятная, а город и пляж менее загружены.

Другие лучшие пляжи по версии Tripadvisor

Tripadvisor определил лучшие пляжи на основе оценок путешественников за год.

В первую десятку также вошли Палм-Игл-Бич на Арубе, Грейс-Бэй на Терксе и Кайкосе и Мэнли-Бич в Сиднее, Австралия.

Мэнли-Бич в Сиднее, Австралия Canva

"В топ-25 победителей вошли 18 стран на пяти континентах.Три лучших пляжа находятся в Европе, вытеснив с этих мест неизменно популярные Карибы, что свидетельствует о том, что некоторые путешественники стремятся променять типичный курортный отдых на побережье Португалии, Италии и других стран", — отметила руководитель редакционного отдела Tripadvisor Сара Фиршейн.