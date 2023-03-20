Каппадокия: фрески, вина, воздушный шар и лошади

Турция, преодолевая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, продолжает принимать гостей: большинство ее туристических объектов не пострадали. Это касается и Каппадокии.

Творения природы и человека

Лава, пепел, дождь, ветер... природа-художница творила здесь, в центральной Турции, чудеса, за которыми в Каппадокию едут туристы со всего мира. Прежде всего это - сказочные "дымоходы", необычной формы скальные образования, достигающие порой 45 метров в высоту. К творениям природы подключились люди, многие их работы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди таких памятников - Музей под открытым небом Гёреме. Речь идет о комплексе вырубленных в скалах церквей, часовен и монастырских помещений 10-12 веков, настоящей архитектурной жемчужине.

Так называемая Темная церковь комплекса - сокровищница изумительных византийских фресок. Гид Асим Чифтчи рассказывает, что краски сохранили небывалую яркость благодаря уникальной технике закрепления рисунка: "Тут все так, как было раньше, реставрация не проводилась. Все совершенно натуральное: краски, натуральные пигменты, свежая известь. Мастера делали специальный лак из голубиных яиц, он выполнял функцию клея. Закончив роспись, они закрепляли фрески этим составом".

Пепел и вино

Еще одно малоизвестное сокровище: вино Каппадокии. Говорят, что виноградарство зародилось здесь еще в бронзовом веке. Уникальный характер каппадокийских вин определяет почва. "Здесь много вулканического пепла, - уточняет Догукан Башбилир из винодельни Turasan. - Именно он определят характер винограда, привнося дополнительный аромат, кислотность и минеральные ноты".

Каппадокия знаменита, главным образом, белым вином из винограда сорта Эмир, характерного для этого региона и придающего напитку нежный желтый цвет. В винах могут присутствовать "нотки цветов, яблока, а также пепла", - добавляет Догукан Башбилир.

Подземные города и полет на шаре

Еще одно обязательное для посещения место в Каппадокии - туннели, находящиеся на десятках метров ниже уровня моря. В регионе найдены почти 200 подземных городов, высеченных в вулканических породах.

Лишь некоторые из них открыты для посетителей, например - самый старый туннель Каймакли. "Этому подземному городу - около 4 тысяч лет", - рассказывает Левент Юче, местный гид. - Во времена Хеттского царства здесь жили около 2 тысяч человек, но только во время войн, чтобы защититься от врагов".

Из туннелей - вновь на свежий воздух. Среди самых популярных развлечений для туристов - полеты на воздушном шаре, пешие и велосипедные и верховые прогулки. Лошади - лучшие проводники в этой скалистой местности и позволяют добраться до мест, недоступных на автобусе или автомобиле.