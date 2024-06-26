EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Как ультраправые будут разделены в Европейском парламенте?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджия Мелони - два главных лица радикальных правых в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджия Мелони - два главных лица радикальных правых в Европе Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024
Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024
By Vincenzo Genovese
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Новая фракция, две нынешние группы или даже больше объединений. Какова будет расстановка сил в Европейском парламенте на "правом фланге"?

РЕКЛАМА

Ультраправые, одержавшие победу в своих странах и прошедшие в Европейский парламент, в эти недели находятся в процессе переговоров, которые определят их позицию. Вариантов как минимум три.

Правые сценарии

Согласно новому прогнозу, циркулирующему в брюссельских коридорах, в Европарламенте будут четыре группы: нынешние " Европейские консерваторы и реформисты " (83 евродепутата) и "Идентичность и демократия" (58 евродепутатов), а также два новых формирования, которые еще находятся в процессе формирования.

Каждой группе необходимо иметь не менее 23 евродепутатов от семи стран-членов ЕС, что является сложным, но не недостижимым порогом. Например, немецкая партия "Альтернатива для Германии", опираясь на свои 15 представителей в парламенте, похоже, настаивает на создании новой группы вместе с польской "Конфедерацией" и другими более мелкими партнерами.

Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, сможет сформировать свою собственную партию с сильной восточной тягой. Помимо его собственной партии ФИДЕС, в нее войдут словаки из SMER премьер-министра Роберта Фицо, чехи из ANO, которые только что покинули группу "Обновляя Европу", и словенцы из SDS, которым сначала придется выйти из Европейской народной партии.

Только эти четыре партии гарантируют минимально необходимое число евродепутатов, а порог по странам происхождения может быть достигнут благодаря вступлению евродепутатов от других партий, которые в настоящее время не принадлежат ни к одной политической группе: есть несколько таковых из Греции, Кипра, Болгарии, Латвии, Литвы, Чешской Республики и Словакии.

В любом случае, разделение ультраправых на различные группы не обязательно смягчит их влияние на баланс в парламенте. За исключением вопроса о войне в Украине и о том, следует ли оказывать Киеву военную помощь, силы этого политического направления довольно единодушны в остальном: жесткая линия против нелегальной миграции, противодействие "Зелёному курсу" и дальнейшему расширению ЕС. Возможно, следующие пять лет в европейском законодательном органе они будут маршировать порознь, но голосовать - единым фронтом.

Будущее европейских консерваторов и реформистов

Расстановка сил ультраправых в Брюсселе также тесно связана с судьбой группы европейских консерваторов и реформистов, которая с 83 евродепутатами стала третьей по величине в Европалате после присоединения пяти членов румынской партии AUR.

Cобрание ЕКР, запланированное на утро 26 июня, было перенесено на вторую половину дня. Согласно парламентским источникам, с которыми побеседовал Euronews, ведутся дискуссии между двумя основными делегациями группы - "Братья Италии" (24 евродепутата) и польской партией "Право и справедливость" (20).

Главный политический вопрос касается председательства в Европейской комиссии, которое, по соглашению, заключенному между тремя основными политическими семьями в парламенте - народниками, социалистами и либералами, - по-прежнему будет доверено Урсуле фон дер Ляйен. Партия, возглавляемая Джорджей Мелони, может поддержать кандидатуру нынешнего председателя, возможно, в обмен на вице-президентство в Еврокомиссии или другой весомый портфель для комиссара из Италии. Польская партия решительно выступает против.

Похоже, что ЕКР стоит перед дилеммой: расширять ли сотрудничество с Европейской народной партией или, напротив, сохранить более радикальные позиции, характерные для ультраправых. Если появятся другие правые группы, то народникам, социалистам и либералам будет сложнее осуществлять "санитарный кордон" в отношении ЕКР.

В то время как некоторые делегации, такие как "Братья Италии" и "Шведские демократы", явно поддерживают вариант сотрудничества, "Право и справедливость", по сообщениям, все еще обсуждает внутреннюю линию. Согласно парламентским источникам, не исключено, что польская партия выйдет из группы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Какой будет судьба "Зелёной сделки" после поражения на выборах её сторонников?

Европейские ультраправые договариваются о создании супергруппы

Националистический интернационал европейских ультраправых

Европарламент Европейский союз Ультраправые