Как ультраправые будут разделены в Европейском парламенте?

Новая фракция, две нынешние группы или даже больше объединений. Какова будет расстановка сил в Европейском парламенте на "правом фланге"?

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Ультраправые, одержавшие победу в своих странах и прошедшие в Европейский парламент, в эти недели находятся в процессе переговоров, которые определят их позицию. Вариантов как минимум три.

Правые сценарии

Согласно новому прогнозу, циркулирующему в брюссельских коридорах, в Европарламенте будут четыре группы: нынешние " Европейские консерваторы и реформисты " (83 евродепутата) и "Идентичность и демократия" (58 евродепутатов), а также два новых формирования, которые еще находятся в процессе формирования.

Каждой группе необходимо иметь не менее 23 евродепутатов от семи стран-членов ЕС, что является сложным, но не недостижимым порогом. Например, немецкая партия "Альтернатива для Германии", опираясь на свои 15 представителей в парламенте, похоже, настаивает на создании новой группы вместе с польской "Конфедерацией" и другими более мелкими партнерами.

Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, сможет сформировать свою собственную партию с сильной восточной тягой. Помимо его собственной партии ФИДЕС, в нее войдут словаки из SMER премьер-министра Роберта Фицо, чехи из ANO, которые только что покинули группу "Обновляя Европу", и словенцы из SDS, которым сначала придется выйти из Европейской народной партии.

Только эти четыре партии гарантируют минимально необходимое число евродепутатов, а порог по странам происхождения может быть достигнут благодаря вступлению евродепутатов от других партий, которые в настоящее время не принадлежат ни к одной политической группе: есть несколько таковых из Греции, Кипра, Болгарии, Латвии, Литвы, Чешской Республики и Словакии.

В любом случае, разделение ультраправых на различные группы не обязательно смягчит их влияние на баланс в парламенте. За исключением вопроса о войне в Украине и о том, следует ли оказывать Киеву военную помощь, силы этого политического направления довольно единодушны в остальном: жесткая линия против нелегальной миграции, противодействие "Зелёному курсу" и дальнейшему расширению ЕС. Возможно, следующие пять лет в европейском законодательном органе они будут маршировать порознь, но голосовать - единым фронтом.

Будущее европейских консерваторов и реформистов

Расстановка сил ультраправых в Брюсселе также тесно связана с судьбой группы европейских консерваторов и реформистов, которая с 83 евродепутатами стала третьей по величине в Европалате после присоединения пяти членов румынской партии AUR.

Cобрание ЕКР, запланированное на утро 26 июня, было перенесено на вторую половину дня. Согласно парламентским источникам, с которыми побеседовал Euronews, ведутся дискуссии между двумя основными делегациями группы - "Братья Италии" (24 евродепутата) и польской партией "Право и справедливость" (20).

Главный политический вопрос касается председательства в Европейской комиссии, которое, по соглашению, заключенному между тремя основными политическими семьями в парламенте - народниками, социалистами и либералами, - по-прежнему будет доверено Урсуле фон дер Ляйен. Партия, возглавляемая Джорджей Мелони, может поддержать кандидатуру нынешнего председателя, возможно, в обмен на вице-президентство в Еврокомиссии или другой весомый портфель для комиссара из Италии. Польская партия решительно выступает против.

Похоже, что ЕКР стоит перед дилеммой: расширять ли сотрудничество с Европейской народной партией или, напротив, сохранить более радикальные позиции, характерные для ультраправых. Если появятся другие правые группы, то народникам, социалистам и либералам будет сложнее осуществлять "санитарный кордон" в отношении ЕКР.

В то время как некоторые делегации, такие как "Братья Италии" и "Шведские демократы", явно поддерживают вариант сотрудничества, "Право и справедливость", по сообщениям, все еще обсуждает внутреннюю линию. Согласно парламентским источникам, не исключено, что польская партия выйдет из группы.