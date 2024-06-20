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Либералы и консерваторы претендуют на третье место в Европарламенте после центристов справа и слева

Президента Франции Эммануэля Макрона (слева) приветствует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Президента Франции Эммануэля Макрона (слева) приветствует премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Авторское право Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Vincenzo Genovese
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Либералы француза Эммануэля Макрона соперничают с ультраправыми итальянки Джорджи Мелони за вакантные посты в законодательной и исполнительной власти ЕС

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На выборах в Европейский парламент большинство получила правоцентристская Народная партия. За ней следуют социалисты. Теперь развернулась борьба за звание третьей по влиянию фракции. Сформировать её пытаются по отдельности либералы и ультраправые. Группа «Обновляя Европу», возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, потеряла на голосовании 20 парламентских мест, в то время как европейские консерваторы и реформисты во главе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони приобрели четыре.

Затем консерваторы добавили в свои ряды членов ранее неприсоединившихся или новых партий, разделяющих их радикальную идеологию, и обыграли либералов со счетом 83 - 81.

Последним крупным пополнением стали шесть депутатов от румынской националистической партии AUR, стоящей на четырех столпах - семья, Родина, вера и свобода. Сопредседатель консерваторов Никола Прокаччини сказал, что их группа может вырасти еще больше:

Возможно, есть еще желающие к нам присоединиться. Мы ведем переговоры с некоторыми другими делегациями. Не могу сказать вам, кто они, но мы настроены оптимистично, потому что исход голосования был ясен: больше власти у правоцентристов и меньше у левоцентристов.

Следующим кандидатом на членство в коалиции может стать польская ультраправая партия «Конфедерация», имеющая 6 депутатов. А правящей венгерской «Фидес» дверь, похоже, закрыта, поскольку любая новая партия, присоединяющаяся к консерваторам, должна подписать заявление о поддержке народа Украины в противодействии российскому вторжению. Ультраправые настаивают на том, чтобы их значительный политический вес был учтен при перегруппировке сил в Европарламенте.

Тем временем либералы тоже расширяются. К ним примкнул франкоязычный бельгиец из христианско-социалистической партии Les Engages и пять депутатов от общеевропейской партии Volt. Но кто-то из них еще может переметнуться в стан "зелёных".

Один из лидеров избирательного списка партии "Обновляя Европу" Сандро Гози сказал, что размеры отдельных групп не играют роли при назначении руководителей главных институтов власти ЕС:

Я думаю, что распределение высших должностей происходит на основе политического альянса. Такой альянс формируется, и я надеюсь, что о поддержке его договорятся между собой Европейская народная партия, социалисты и либералы. Распределение важных должностей будет основано на решении этого политического альянса, а не других групп, которые не принадлежат к этому альянсу.

Не приглашенные в этот альянс Европейские консерваторы и реформисты добиваются теперь назначения своих членов на влиятельные посты председателей парламентских комитетов и комиссий. Тем временем гонка за третье место в самой палате продолжается, превращаясь в марафон.

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