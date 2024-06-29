Ватикан подключится к энергии солнца

Папа римский объявил о создании новой солнечной электростанции для энергоснабжения Ватикана. В письме, озаглавленном "Брат Солнце", излагаются планы понтифика.

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Папа Римский Франциск задумался о возобновляемых источниках энергии, заявив, что хочет, чтобы Ватикан работал благодаря солнцу.

Для достижения этой цели на принадлежащем Ватикану участке за пределами Рима будут установлены солнечные батареи. Полученная энергия сможет обеспечить все потребности Ватикана в электроэнергии.

В апостольском письме, изданном по его собственной инициативе, понтифик сказал: "Необходимо перейти к модели устойчивого развития, которая сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу, стремясь к климатической нейтральности".

Письмо, озаглавленное "Брат Солнце", было датировано 21 июня, днем летнего солнцестояния и самым длинным днем в году. Ватикан опубликовал письмо вчера 26 июня.

Каковы указания Папы Франциска?

Строительство будет вестись на территории Ватикана примерно в 11 км от Рима, в районе Санта-Мария-ди-Галерия. В настоящее время эта территория используется для вещания Радио Ватикана.

Система будет сочетать производство электроэнергии на возобновляемых источниках с потребностями расположенных на территории сельскохозяйственных угодий.

Для осуществления строительства папа римский предоставил полномочия двум специальным представителям.

Папа Римский давно заботится об окружающей среде

В своем письме понтифик продолжил: "Человечество обладает технологическими средствами, чтобы справиться с этой экологической трансформацией и ее пагубными этическими, социальными, экономическими и политическими последствиями, и солнечная энергия играет фундаментальную роль среди этих решений".

Папа Франциск изложил свою позицию еще в 2015 году, когда заявил, что "возобновит диалог" о том, как мы "строим будущее планеты".

"Существует прочный научный консенсус, указывающий на тревожное потепление климатической системы. В последние десятилетия это потепление сопровождается устойчивым повышением уровня моря и увеличением числа экстремальных погодных явлений", - написал понтифик в мае 2015 года в послании под названием Laudato Si'.

В июле 2022 года Ватикан присоединился к Рамочной конвенции ООН об изменении климата - глобальному соглашению между странами по борьбе с "опасным антропогенным вмешательством в климатическую систему".