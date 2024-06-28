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Поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

Причина катастрофы выясняется
Причина катастрофы выясняется Авторское право Henrich Misovic/Tlacova agentura SR
Авторское право Henrich Misovic/Tlacova agentura SR
By Euronews
Опубликовано
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Пригородный автобус разорвало на две части

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По меньшей мере семь человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Словакии. Международный поезд Eurocity, следовавший из Праги в Будапешт, протаранил на переезде пригородный автобус. Все погибшие — пассажиры автобуса, который разорвало на две части. В поезде ехали более 100 человек. Загорелись как автобус, так и локомотив. Машинист поезда отделался лёгкими ожогами.

Пострадавших, как сообщают местные СМИ, пришлось везти в больницы соседних городов: ближайшая к месту трагедии клиника оказалась затоплена из-за сильных дождей.

Любомир Солак, Руководитель Национальной полиции Словакии:

«Первыми на место происшествия прибыли пожарные и спасатели из Нове-Замки, затем из Шуран, Нитры. На месте работали 30 сотрудников, 9-10 единиц техники. В первую очередь были проведены спасательные работы и оказана первая помощь. Затем, только после того, как мы обезопасили высоковольтную сеть, можно было приступить к тушению пожара».

Причину трагедии выясняют. СМИ сообщают, что железнодорожный переезд в момент катастрофы был закрыт.

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