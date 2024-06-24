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Канцлер ФРГ обеспокоен возможным успехом ультраправых на выборах во Франции

Олаф Шольц, канцлер Германии
Олаф Шольц, канцлер Германии Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что обеспокоен перспективой успеха ультраправых на досрочных выборах во Франции. Сейчас популисты имеют самые высокие рейтинги в опросах и надеются получить большнство в парламенте.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность возможными результатами досрочных парламентских выборов во Франции. Они были объявлены президентом Эммануэлем Макроном после того, как ультраправое Национальное объединение одержало победу на европейских выборах во Франции.

Сейчас правые популисты имеют самые высокие рейтинги в опросах и надеются получить большинство в Национальной ассамблее.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Меня беспокоят выборы во Франции. Я хочу сказать это прямо. Я надеюсь, что партии, которые, так сказать, не относятся к Ле Пен, добьются успеха на выборах. Но это решать французам".

Канцлер отметил, что в различных международных структурах он будет по-прежнему иметь дело с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с тем, по словам Шольца, возможная победа ультраправых приведет к переменам в отношении Берлина и Парижа.

Голосование на досрочных парламентских выборах во Франциипройдет 30 июня и 7 июля.

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