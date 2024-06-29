Из российского плена в Украину вернулись искусствовед, священники и член Меджлиса

By Euronews

Президент Зеленский сообщил об освобождении 10 гражданских лиц, некоторые украинцы были захвачены еще до войны.

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В пятницу при посредничестве Ватикана из многолетнего российского плена были освобождены десять украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Удалось вернуть из русского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности. Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они на воле и дома – в Украине".

Часть группы прибыла ночью на вертолете в Киевский международный аэропорт, который был закрыт с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину. Впервые за более чем два года аэропорт принял пассажиров. Остальная часть группы прибыла на автобусе.

О возвращении сообщил также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди освобожденных - Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса, представительного органа крымских татар, который был переведен в Киев после захвата полуострова Россией. Его вывезли из Крыма, где он жил, несмотря на аннексию, за год до начала войны.

"Я был в плену, где осталось много украинцев", - сказал он. "Мы не можем их там оставить, потому что условия, как психологические, так и физические, там очень страшные".

В главном зале аэропорта, где до сих пор висят довоенные объявления, бывшие пленные, завернутые в сине-желтые флаги, воссоединились со своими семьями и звонили тем, кто не смог быть рядом. Для некоторых разлука длилась много лет.

По данным украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными, из российского плена освобождены 3310 украинцев. Но многие тысячи, как гражданские лица, так и военнослужащие, остаются в плену.

В Координационном штабе сообщили, что c освобождением группы гражданских лиц завершился 53-й обмен, начавшийся 25 июня с освобождения 90 украинских военнослужащих.

Обстрелы и жертвы войны

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших, в том числе двоих детей, в результате атаки украинского беспилотника в деревне Городище Рыльского района. Еще три человека ранены в селе Гуево Суджанского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в селе Богун-Городок Борисовского района и об одном раненом на участке автодороги Зиборовка - Нечаевка.

В Севастополе в аннексированном Крыму в субботу работала ПВО. В результате отражения ракетной атаки пострадали три человека.

По данным Министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей страны. Были атакованы 110 населенных пунктов и 129 объектов инфраструктуры.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что силы РФ сбросили авиабомбы на поселок Нью-Йорк, в результате чего в пятницу четыре человека погибли, еще трое мирных жителей получили ранения, в том числе ребенок.

В Днепре в субботу утром продолжались поисково-спасательные работы в разрушенном ударом РФ многоэтажном жилом доме, спасены два человека. Один человек погиб, 12 получили ранения.