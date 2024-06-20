Эксклюзив: VVD останется в группе Renew Europe, несмотря на стремление к коалиции с ультраправыми

Либералы ЕС не будут исключать праволиберальную партию VVD, несмотря на ее решение вступить в четырехстороннюю коалицию с ультраправой партией PVV Герта Вилдерса, сообщили Euronews два источника, знакомые с ходом обсуждения.

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Каждый евродепутат имеет значение в то время, когда проевропейская политическая группа Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) борется с ультраправой группой Европейских консерваторов и реформистов (ECR) за право стать третьей силой в Европейском парламенте на следующий пятилетний мандат.

Либералы ЕС в Европарламенте должны были проголосовать по вопросу об исключении праволиберальной голландской Народной партии за свободу и демократию (VVD) сразу после выборов, 10 июня, но после того, как на прошлой неделе Renew Europe потеряла 21 место, они отложили принятие решения, не назначив дату.

Вместо этого группа "Обновить Европу", скорее всего, направит в Нидерланды миссию наблюдателей, чтобы проверить, не переходит ли партия "красные линии" с точки зрения ценностей и либеральных принципов, хотя официальное решение о дальнейших шагах будет принято на заседании совета Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) в Вильнюсе в эти выходные.

Шаг ALDE — одной из трех политических сил, составляющих центристскую группу "Обновить Европу" — противоречит обещанию председателя группы Валери Айе из французской делегации, которая понесла серьезные потери от ультраправого "Национального объединения", получив всего 13 евродепутатов (по сравнению с 23).

Во время своей предвыборной кампании Айе подписала декларацию от имени "Обновить Европу", в которой лидеры групп социалистов и демократов, "зеленых! и левых согласились "никогда не сотрудничать и не создавать коалицию с крайне правыми и радикальными партиями на любом уровне".

Это обязательство не обсуждалось внутри партии и было принято только председателем группы.

Как Renew Europe оказалась здесь?

В ноябре прошлого года избиратели в Нидерландах на всеобщих выборах отдали большинство голосов ультраправой партии Герта Вилдерса, которая набрала 23,5%.

После нескольких месяцев бесплодных переговоров Народной партия за свободу и демократию (VVD), — партия уходящего премьер-министра Марка Рютте — объявила о достижении четырехстороннего коалиционного соглашения с ультраправой PVV Герта Вилдерса, правоцентристским Новым социальным договором (НСК) и популистским Фермерско-гражданским движением (ВВВ).

После этого заявления Айе сообщила французским СМИ, что VVD дистанцировалась от ценностей группы и что "Обновить Европу" должна решить, что делать дальше.

Однако официальное предложение об исключении партии — в отличие от петиций для обсуждения этого вопроса — никогда не выносилось на рассмотрение Альянса либералов и демократов за Европу, и партия не принимает таких "радикальных решений", если только нет преступления или официального расследования, сообщил Euronews источник в партии.

На июньских выборах партия Вилдерса (PVV) получила семь мест в Европарламенте.

PVV присоединилась к ультраправой группе "Идентичность и демократия" (ID), которая в настоящее время насчитывает 58 евродепутатов и до сих пор была лишена возможности занимать ключевые посты в парламенте из-за "санитарного кордона".

Переговоры по окончательному составу парламентских групп еще продолжаются, последний срок — 4 июля, так что расстановка сил еще может немного измениться.