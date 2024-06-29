Путин призвал к новому производству ракет, ранее запрещенных договором 1988 года

By Euronews и AP

На заседании Совбеза ООН эксперты заявили, что компоненты ракет, использованных РФ против Украины, были произведены в Северной Корее.

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Президент России Владимир Путин предложил возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены в соответствии с утратившим силу договором с США о ликвидации РСМД. По словам Путина, США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности "под надуманным предлогом".

Путин заявил, что размещение США ракет "в различных регионах мира вызывает беспокойство и требует реакции".

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать", - сказал Путин в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Договор, подписанный в Вашингтоне в 1987 году и вступивший в силу 1 июня 1988 года, запрещал использование ядерных и обычных ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров.

Когда советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали этот договор, он считался важной вехой в области контроля над вооружениями.

Но США вышли из него в 2019 году, ссылаясь на нарушения со стороны России.

Путин отметил, что Россия не производит такие ракеты с момента отмены соглашения, но "сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет".

Заседание Совбеза ООН 28 июня Seth Wenig/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

После выхода из договора армия США приступила к разработке обычной ракеты средней дальности наземного базирования под названием Typhon, которая была бы запрещена в соответствии с условиями соглашения. Военные провели испытания системы во время учений на Филиппинах весной этого года.

Последним договором о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок - не более чем 1550 единиц, а также 700 развернутых ракет и бомбардировщиков. Срок его действия истекает в 2026 году и отсутствие диалога о закреплении нового договора беспокоит сторонников контроля над вооружениями.

Заявление Путина в Москве прозвучало в тот же день, когда поставки оружия из Северной Кореи в Россию оказались в центре внимания на заседании Совета Безопасности ООН.

Джона Лефф, представитель Conflict Armament Research (CAR), заявил, что его организация подробно изучила компоненты ракет, использованных против Украины, и утверждает, что они были произведены в Северной Корее.

"Вышеупомянутые доказательства, которые моя организация тщательно документировала. получив из первых рук, неопровержимо свидетельствуют о том, что ракета, выпущенная по Харькову, действительно была произведена в КНДР. В ходе последующего визита, в ходе которого я сам отправился с группой в Украину для дальнейшего документирования, мы увидели дополнительные обычные вооружения производства КНДР, которые были захвачены на передовой и которые ранее не были замечены на поле боя в Украине", - сказал он.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают передачу оружия России.

"В последние месяцы также поступали сообщения о передаче баллистических ракет и боеприпасов из КНДР в Российскую Федерацию в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности", - заявила Изуми Накамицу, Высокий представитель по вопросам разоружения.