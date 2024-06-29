By Euronews

В Каире проходит двухдневный инвестиционный форум в формате "Египет-ЕС".

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Европейские компании подписывают в Египте соглашения на сумму более чем 40 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Каире проходит двухдневный инвестиционный форум в формате "Египет-ЕС".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашения охватывают широкий спектр отраслей. Фон дер Ляйен также провела переговоры с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сисси. "На этой конференции европейские компании подписывают более 20 новых сделок или меморандумов о взаимопонимании с египетскими партнерами на сумму более 40 миллиардов евро. У нас есть компании в самых разных секторах: от водорода до управления водными ресурсами, от строительства до химической промышленности, от судоходства до авиации и автомобилестроения", - сказала председатель ЕК. Она также указала на инвестиции в зеленую энергетику и цифровое обучение, отметив "амбициозную цель Египта стать центром чистой энергии".

Двухдневная конференция является частью Стратегического и всеобъемлющего партнерства Египта и ЕС, которое было согласовано фон дер Ляйеном и эль-Сисси в марте. Соглашение охватывает политические отношения, экономическую стабильность, инвестиции и торговлю, а также вопросы миграции и безопасности.