EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Европейские компании подписывают в Египте соглашения на сумму более чем 40 млрд евро

Форум проходит в Каире
Форум проходит в Каире Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В Каире проходит двухдневный инвестиционный форум в формате "Египет-ЕС".

РЕКЛАМА

Европейские компании подписывают в Египте соглашения на сумму более чем 40 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Каире проходит двухдневный инвестиционный форум в формате "Египет-ЕС".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашения охватывают широкий спектр отраслей. Фон дер Ляйен также провела переговоры с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сисси. "На этой конференции европейские компании подписывают более 20 новых сделок или меморандумов о взаимопонимании с египетскими партнерами на сумму более 40 миллиардов евро. У нас есть компании в самых разных секторах: от водорода до управления водными ресурсами, от строительства до химической промышленности, от судоходства до авиации и автомобилестроения", - сказала председатель ЕК. Она также указала на инвестиции в зеленую энергетику и цифровое обучение, отметив "амбициозную цель Египта стать центром чистой энергии".

Двухдневная конференция является частью Стратегического и всеобъемлющего партнерства Египта и ЕС, которое было согласовано фон дер Ляйеном и эль-Сисси в марте. Соглашение охватывает политические отношения, экономическую стабильность, инвестиции и торговлю, а также вопросы миграции и безопасности.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Нападение в Белграде: ранен полицейский, охранявший посольство Израиля в Сербии

Мелони осудила антисемитизм в молодежной лиге правящей партии

Путин призвал к новому производству ракет, ранее запрещенных договором 1988 года

новости