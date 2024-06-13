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Какой будет судьба "Зелёной сделки" после поражения на выборах её сторонников?

Лидер правоцентристов и крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер
Лидер правоцентристов и крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер Авторское право Denis LOMME/ European Union 2024 - Source : EP
Авторское право Denis LOMME/ European Union 2024 - Source : EP
By Gregoire Lory
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Экологи надеются, что Евросоюз не ослабит борьбы за климат. Но защита окружающей среды будет проводиться в рамках промышленной стратегии и повышения конкурентоспособности ЕС

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На выборах в Европарламент понесли потери партии, поддерживающие так называемую "Зелёную сделку". Это комплекс мер стран ЕС по предотвращению изменений климата. С другой стороны, укрепили свои позиции ультраправые, которые придают меньше значения защите окружающей среды. Однако экологические организации не ожидают поворота этой политики на 180 градусов. ЕС, очевидно, будет и дальше стремиться к своим долгосрочным целям, таким как достижение климатической нейтральности к 2050 году. Однако темпы и способы осуществления "Зелёной сделки" наверняка подвергнутся значительным изменениям.

Директор Сети климатических действий в Европе Кьяра Мартинелли:

Я думаю, во-первых, существует риск того, что мы будем действовать слишком медленно. Во-вторых, государства будут меньше регулировать этот процесс.

Борьба за спасение климата планеты вряд ли будет и дальше приоритетом для Еврокомиссии. А её флагманский проект «Зелёная сделка" может в значительной степени переориентироваться на задачи промышленной стратегии и повышение конкурентоспособности экономики ЕС на мировой арене.

Директор организации "Стратегические перспективы" Линда Калчер:

Мы ясно видим, что Европейская народная партия и консерваторы хотят усилить конкурентоспособность промышленности. Они обеспокоены соперничеством со стороны Китая и США, которые проводят очень агрессивную торговую и инвестиционную политику. Мы видим, что европейские профсоюзы настойчиво выступают за создание рабочих мест и не хотят больше мер жесткой экономии. Они говорят: "давайте вкладывать капиталы сюда, давайте производить здесь, давайте повысим занятость". Это ключевые требования социал-демократов, которые уделяют меньше внимания климату. А либералы хотят, чтобы Евросоюз занял лидирующие позиции в зелёных отраслях, таких как производство аккумуляторов, электромобилей, солнечных панелей и ветряных генераторов, то есть там, где растут рынки.

Обновленные учреждения власти Союза раскроют свои истинные намерения на переговорах по климатическим целям на период до 2040 году. В феврале Европейская комиссия предложила сократить к тому времени выбросы парниковых газов на 40%. Однако такая задача ещё должна быть одобрена странами-членами ЕС и новым Европейским парламентом, который теперь относится к ней с меньшим энтузиазмом.

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