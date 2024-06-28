Байден и Трамп встретились в первых предвыборных дебатах

Президент США Джо Байден и его соперник-республиканец Дональд Трамп боролись за контроль над политическим повествованием в ходе напряженных дебатов, в которых обсуждались война в Украине и судимости Трампа.

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Оба кандидата изложили свое видение президентства в ходе дебатов, в которых они пытались убедить избирателей в преддверии ноябрьских выборов.

Дебаты, проходившие в Атланте, начались в ледяной атмосфере, поскольку оба кандидата не пожали друг другу руки, прежде чем пройти к своим подиумам.

Оба претендента хорошо известны избирателям, в целом непопулярны - согласно опросам - и предлагают кардинально разные взгляды практически по всем основным вопросам.

Трамп обвиняет Байдена в войне в Украине

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с условиями Путина по прекращению развязанной Россией войны в Украине, Трамп заявил, что Путин решил вторгнуться в страну после того, как увидел, как администрация Байдена справилась с выходом из войны в Афганистане.

Хотя он подтвердил, что не примет условия Путина по прекращению войны, он заявил, что "урегулирует войну", хотя и не стал вдаваться в подробности, как именно.

Трамп повторил свой предыдущий предвыборный аргумент о том, что США оказывают Украине слишком большую финансовую помощь, назвав Зеленского "коммивояжером", который постоянно получает деньги от США.

Байден в ответ заявил, что Владимир Путин - "военный преступник", который не собирается останавливаться на Украине. Он также отметил, что НАТО делает для Украины "столько же, сколько и США", и что сила Америки "заключается в ее альянсах".

Первые дебаты Байдена и Трампа Gerald Herbert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Трамп повторил свою мантру о том, что европейские союзники тратят на НАТО не так много, как США, утверждая, что он успешно оказывает давление на союзников, чтобы те увеличили расходы.

Ставки на президентских выборах в ноябре высоки для Украины, которая в настоящее время является главным получателем иностранной помощи от США и зависит от военной помощи, чтобы противостоять российским войскам.

Байден выступает за соглашение о прекращении огня в Газе

Во время напряженного разговора о войне между Израилем и ХАМАС Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, поддержит ли он создание независимого палестинского государства. Он заявил, что Израиль должен "закончить работу", и обвинил Байдена в том, что тот ведет себя как "палестинец".

Байден подтвердил свою поддержку Израиля, но сосредоточился на ХАМАС, заявив, что их следует уничтожить.

Он рассказал о плане, который включает в себя обмен заложников на палестинских заключенных и продолжение "прекращения огня с дополнительными условиями".

Ранее, в мае, Байден изложил трехэтапное предложение по прекращению огня, которое включало в себя паузу в боевых действиях, вывод израильских войск из Газы и освобождение оставшихся заложников.

Как и в случае с Украиной, Трамп заявил, что войны не было бы, если бы он был на своем посту, сказав, что Иран был "разорен", когда он был президентом, и "не имел денег на ХАМАС".

Столкновения по вопросам миграции, абортов и гольфа

Кроме того, оба кандидата столкнулись из-за своей противоположной политики в отношении миграции, экономики и абортов.

Трамп усилил антимиграционную риторику, заявив, что политика "открытых границ" Байдена привела к росту преступности, и сказал, что "мы должны выгнать многих из этих людей".

Оба кандидата также говорили об отмене решения суда Roe v Wade, причем Байден назвал отмену закона, предоставлявшего гражданам конституционное право на аборт, "ужасной вещью".

В ответ Трамп заявил, что не будет блокировать лекарства для прерывания беременности, и утверждал, что штаты должны иметь право решать, должны ли аборты быть легальными или нет, заключив, что "сейчас штаты решают эту проблему".

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Дебаты были немного более приглушенными, чем в предыдущий раз, когда кандидаты встречались друг с другом в 2020 году, в основном потому, что микрофоны были отключены, когда говорил другой кандидат, чтобы избежать прерывания.

Несмотря на это, дебаты перешли на личности, когда речь зашла об уголовных приговорах Трампа, и Байден обрушил на бывшего президента ряд критических замечаний, назвав его "осужденным преступником" с моралью "уличной кошки".

В прошлом месяце Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег в 2016 году звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Кандидаты вкратце поговорили о возрасте, при этом Трамп заявил, что "сдал на отлично" когнитивные тесты, а затем перевел разговор на гольф, сказав, что Байден "не может попасть по мячу на 50 ярдов".

Несколько сторонников демократов после дебатов отметили, что выступление Байдена было слабым. Президент говорил хриплым голосом и, казалось, потерял нить разговора, когда пытался ответить на вопрос о налоговой политике, закончив предложение ссылкой на Medicare.