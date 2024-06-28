5 основных источников микропластика в вашем доме: чем их заменить

Эти повседневные бытовые предметы «скармливают» микропластик вашему организму

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Микропластик распространился настолько широко, что его очень трудно отследить.

Эти крошечные частицы образуются в результате распада пластмасс. Их связывают с сердечными приступами, проблемами с фертильностью и даже раком.

Согласно канадскому исследованию 2019 года, в организм человека попадает до 52 000 частиц микропластика в год.

Много шума наделало недавнее исследование университета Нью-Мексико: врачи проверили 23 человека и 47 домашних собак, и в организме всех подопытных без исключения микропластик обнаружился в заметных количествах.

В результате, по данным немецкой экологической организации CleanHub, поисковые запросы достигли рекордно высокого показателя Google Trends — 100 баллов.

Несмотря на то, что эти частицы широко распространены в окружающей среде, существует возможность сократить их «потребление» вашим организмом — и начать можно прямо с кухни.

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5. Пластмассовые разделочные доски

Согласно исследованию Американского химического общества (ACS), разделочные доски могут ежегодно подвергать человека воздействию до 79,4 миллиона частиц полипропилена.

Разделочные доски из закалённого стекла — доступная альтернатива, которую легко мыть и которая обычно не содержит микропластика.

Некоторые бренды также предлагают разделочные доски из прочных бумажных волокон.

4. Контейнеры для микроволновой печи

Пластмассовые изделия, которые можно использовать в микроволновках, могут выделять значительное количество микропластика в пищу при нагревании.

В ходе исследования, проведённого в университете Небраски в 2023 г., учёные обнаружили до 4 миллионов микропластиковых частиц на квадратный сантиметр в некоторых пластиковых упаковках для детского питания, помеченных как пригодные для микроволновок.

Под микроскопом было обнаружено, что эти частицы убивают до 75% клеточных культур почек.

3. Кубики льда из пластмассовых лотков

Лёд, замороженный в пластмассовых лотках, может стать источником микропластика — точно таким же образом, как и вода из пластиковых бутылок.

По данным HealthCentral, исследований на эту тему не так много, но уже ясно, что замораживание пластмасс может привести к вымыванию микропластика в воду так же, как это происходит и при нагревании.

Экологичные и здоровые альтернативные варианты — лотки из пищевого силикона или нержавеющей стали. Последние, к тому же, быстрее замерзают.

2. Бумажные стаканчики: не так уж и экологично

Хотя бумажные стаканчики считаются экологичной заменой пластиковым, они, как ни странно, тоже способствуют загрязнению окружающей среды микропластиком. Дело в том, что для соединения бумажных деталей применяется герметик, обычно состоящий на 10% из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП).

Это ещё и усложняет переработку бумажных стаканчиков, так как необходимо отделять слой ПЭВП от бумаги.

Но и это ещё не все. Использование бумажных стаканчиков для горячих напитков может привести к выделению целого ряда небезопасных химических веществ, включая фториды, хлориды, сульфаты и нитраты, как показало исследование ещё 2021 года, опубликованное в Journal of Hazardous Materials.

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Фляга из нержавеющей стали не только не вредит окружающей среде, но и снижает воздействие микропластика.

Many tea bags contain traces of plastic. Canva

1. Чайные пакетики

Удивительно, но многие чайные пакетики изготавливаются из неэкологичного полипропиленового пластика, и даже бумажные пакетики могут содержать следы пластика в уплотнителе.

В исследовании 2023, опубликованном Университетом медицинских наук Доу, указано, что горячая вода во время заваривания чая может высвободить миллионы частиц микропластика из пакетиков — до 3,1 млрд в одной чайной чашке.

Чайные пакетики могут содержать и другие вредные вещества, включая соединения фтора, мышьяк, соли радия, алюминий, медь, свинец, ртуть, кадмий, барий и нитраты.

К счастью, существует множество экологичных альтернатив для заваривания чая, например, использование чугунного заварочного чайника или металлического ситечка.

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Организация Plastic Pollution Coalition даже рекомендует использовать хлопковые чайные пакетики или процеживать чай через натуральную ткань.