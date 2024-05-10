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Националистический интернационал европейских ультраправых

Джорджа Мелони и Виктор Орбан - единственные главы правительств праворадикальных партий в ЕС
Джорджа Мелони и Виктор Орбан - единственные главы правительств праворадикальных партий в ЕС Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Vincenzo Genovese
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Радикальные правые партии растут во многих странах ЕС и хотят сформировать единую фракцию в следующем парламенте. Каковы различия и общие черты европейских ультра?

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Во многих странах Евросоюза поднимают голову ультраправые силы. Если их партии объединятся, они смогут сформировать вторую по величине фракцию в следующем составе Европейского парламента. Но на правом краю политического спектра видны очень разные лица с разной идеологией. Это делает практически невозможным создание из них альянса.

Ультраправые партии в настоящее время разделены на две группы. Первая это Европейские консерваторы и реформисты: "Братья Италии", "Голос" и "Закон и справедливость". Вторая группа это "Идентичность и демократия", "Национальное объединение", "Лига" и "Альтернатива для Германии". 

По мнению итальянского политолога Лоренцо Кастеллани, у них всё-таки есть много общего:

Первое - неприязнь к иммиграции. Это есть у всех таких партий. Второе – евроскептицизм в том смысле, что все они против дальнейшей интеграции Евросоюза. Третье - это идея отражать интересы простых людей, которым противостоят либерально-прогрессивный истеблишмент и основные партии.

Самая глубокая линия разлома проходит через сферу внешней политики. Это, в частности, приверженность и отвращение к атлантизму, готовность или нежелание  помогать в войне Украине. 

Профессор Брюссельского свободного университета Дэйв Синарде уточняет:

"Идентичность и демократия" состоит из сравнительно пророссийских партий, в то время как консерваторы скорее антироссийские, поддерживающие Украину в текущем конфликте. Радикальная правая партия Финляндии из-за этого вопроса даже перешла в другую группу, туда, где консерваторы.

Евроскептицизм этих партий также имеет очень разные нюансы, он заключается в скептическом отношении к расширению ЕС, чтобы предотвратить ослабление и размывание власти нынешних стран-членов.

Дэйв Синарде добавляет: 

В целом партии "Идентичности и демократии" более радикальны и порой склонны к экстремизму. Кроме того, они действительно ещё правее. В них преобладают антиевропейские настроения. Среди консерваторов тоже имеется несколько партий, в которых есть евроскептицизм, но вполне конструктивный. Члены этих партий работают внутри европейских институтов, а не только противостоят им.

Также по этой причине такие партии, как "Братья Италии", с большой вероятностью вступят после выборов в переговоры с правоцентристской Европейской народной партией, которая скорее всего останется крупнейшей парламентской партией. Конечно, рост радикальных правых окажет влияние на политику ЕС, такую как «Зелёный курс» или управление миграцией.

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