EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Ожидания граждан от обновленных органов власти ЕС

Инсталляция, призывающая к участию в европейских выборах
Инсталляция, призывающая к участию в европейских выборах Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Последние опросы свидетельствуют о том, что электорат больше всего волнуют экономика, климат, миграция и безопасность

РЕКЛАМА

Голосуя на европейских выборах, граждане ЕС обычно ожидают каких-то перемен к лучшему, нового благополучия, каких-то положительных перспектив. Но в этот раз они скорее хотят стабильности и предсказуемости. Последний опрос Euronews показывает, что европейцев беспокоят состояние экономики, безопасность и наплыв беженцев.

Главный аналитик опрос-центра Euronews Бойд Вагнер:

"Во-первых, в экономике людей волнуют такие вещи, как покупательная способность и инфляция. А во-вторых, фактор тревоги, который распространен во всех странах, - это миграция. Она остается важным вопросом".

Жителей Евросоюза похоже, сильно интересует положение общего и национального хозяйств, а также мировые проблемы. Мы спросили прохожих на улицах Брюсселе, о чем учреждения власти должны позаботился первым делом после выборов.

"Если вы хотите что-то сделать с климатом, вам придется платить, поэтому экономика важна".

"Для меня важно, чтобы Европейский союз стал климатически нейтральными, или хотя бы встал на путь к этому. Вводимые им "зелёные" меры должны быть по-прежнему социально приемлемыми, то есть нельзя, чтобы богатые могли себе это позволить, а бедные стали беднее".

"Нужна экономическая стабильность. Все европейские хозяйства взаимосвязаны и подключены к глобальному миру. У нас в Ирландии также есть местные проблемы. Там по-прежнему масштабный жилищный кризис и рост стоимости жизни. Знаете, я не думаю, что политики серьезно относятся к этим вопросам, особенно депутаты Европейского парламента".

Политики же придают особое значение повышению конкурентоспособности Евросоюза на мировой арене, а его граждане больше сосредоточены на своей повседневной жизни. И те, и другие обеспокоены продолжающейся по соседству войной и её возможным распространением на свои страны. Следующий состав Еврокомиссии, вероятно, вплотную займется строительством европейской обороны.

София Руссак из Центра исследований европейской политики:

"Когда политики беспокоятся о конкурентоспособности, они думаю о том, хватит ли на это денег. Бюджеты Евросоюза и стран-членов пополняются за счет средств налогоплательщиков. На благосостоянии людей еще больше скажется увеличение расходов на оборону. Это многом зависит от того, где они живут".

Ожидания от Европейских выборов различаются от страны к стране, но весь электорат надеется на улучшение своего нынешнего положения и перспектив на будущее.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Европейские выборы: Три вещи, которые могут нарушить статус-кво в Брюсселе

Европейские выборы: путеводитель по странам-участницам

Наказ Европейскому парламенту - крепить Союз

Европейский союз Миграция Безопасность Экономика изменение климата Выборы в Европейский парламент 2024