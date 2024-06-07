By Euronews

Последние опросы свидетельствуют о том, что электорат больше всего волнуют экономика, климат, миграция и безопасность

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Голосуя на европейских выборах, граждане ЕС обычно ожидают каких-то перемен к лучшему, нового благополучия, каких-то положительных перспектив. Но в этот раз они скорее хотят стабильности и предсказуемости. Последний опрос Euronews показывает, что европейцев беспокоят состояние экономики, безопасность и наплыв беженцев.

Главный аналитик опрос-центра Euronews Бойд Вагнер:

"Во-первых, в экономике людей волнуют такие вещи, как покупательная способность и инфляция. А во-вторых, фактор тревоги, который распространен во всех странах, - это миграция. Она остается важным вопросом".

Жителей Евросоюза похоже, сильно интересует положение общего и национального хозяйств, а также мировые проблемы. Мы спросили прохожих на улицах Брюсселе, о чем учреждения власти должны позаботился первым делом после выборов.

"Если вы хотите что-то сделать с климатом, вам придется платить, поэтому экономика важна".

"Для меня важно, чтобы Европейский союз стал климатически нейтральными, или хотя бы встал на путь к этому. Вводимые им "зелёные" меры должны быть по-прежнему социально приемлемыми, то есть нельзя, чтобы богатые могли себе это позволить, а бедные стали беднее".

"Нужна экономическая стабильность. Все европейские хозяйства взаимосвязаны и подключены к глобальному миру. У нас в Ирландии также есть местные проблемы. Там по-прежнему масштабный жилищный кризис и рост стоимости жизни. Знаете, я не думаю, что политики серьезно относятся к этим вопросам, особенно депутаты Европейского парламента".

Политики же придают особое значение повышению конкурентоспособности Евросоюза на мировой арене, а его граждане больше сосредоточены на своей повседневной жизни. И те, и другие обеспокоены продолжающейся по соседству войной и её возможным распространением на свои страны. Следующий состав Еврокомиссии, вероятно, вплотную займется строительством европейской обороны.

София Руссак из Центра исследований европейской политики:

"Когда политики беспокоятся о конкурентоспособности, они думаю о том, хватит ли на это денег. Бюджеты Евросоюза и стран-членов пополняются за счет средств налогоплательщиков. На благосостоянии людей еще больше скажется увеличение расходов на оборону. Это многом зависит от того, где они живут".

Ожидания от Европейских выборов различаются от страны к стране, но весь электорат надеется на улучшение своего нынешнего положения и перспектив на будущее.