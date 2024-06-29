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Срочная новость. Нападение в Белграде: ранен полицейский, охранявший посольство Израиля в Сербии

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Dejan Simicevic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Dejan Simicevic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что нападение квалифицируется как акт терроризма.

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Злоумышленник с арбалетом нанес ранения сербскому полицейскому, охранявшему посольство Израиля в Белграде, сообщило министерство внутренних дел Сербии.

В ответ полицейский застрелил нападавшего. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил в своем заявлении, что стрела попала офицеру полиции в шею. По его словам, офицер "применил оружие в целях самообороны, чтобы застрелить нападавшего, который скончался в результате полученных травм". Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда. Личность нападавшего пока устанавливается. "Все обстоятельства нападения и возможные мотивы расследуются», — сказал Дачич".

Само посольство сегодня закрыто, а его сотрудники отсутствуют.

Ивица Дачич заявил, что нападение квалифицируется как акт терроризма.

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