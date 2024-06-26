Болгария не может присоединиться к евро из-за высокой инфляции, считает ЕЦБ

Болгария хотела присоединиться к валютной зоне ЕС в середине следующего года, но для этого ей необходимо соответствовать жестким экономическим критериям.

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Болгария не может присоединиться к еврозоне из-за высокой инфляции, говорится в докладе Европейского центрального банка, опубликованном 26 июня.

Это вызовет разочарование в Софии, которая стремится стать 21-м членом валютной зоны, несмотря на опасения населения, что шаг приведет к росту цен.

"Государства-члены Европейского союза, не являющиеся членами еврозоны, достигли ограниченного прогресса в экономическом сближении с еврозоной с 2022 года", — говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Цены в Болгарии растут на 5,1% в год, что на 1,8 процентных пункта выше, чем должно быть для вступления в валютный союз, отметил ЕЦБ, хотя и добавил, что инфляция, вероятно, "будет постепенно снижаться в ближайшие месяцы" по мере ослабления проблем с поставками.

Страны не присоединяются к евро автоматически, когда становятся членами ЕС, но ожидается, что они сделают это, как только достигнут соответствия юридическим и экономическим нормам, включая стабильные обменные курсы и устойчивые государственные финансы.

Исключение составляют Швеция и Дания, которые провели переговоры о политическом и юридическом отказе от евро и сохранили свои национальные валюты.

Политические потрясения

4 июня заместитель министра финансов Методи Методиев выразил надежду, что Болгария сможет присоединиться к евро в середине 2025 года, поскольку более мягкие экономические условия позволят ей запросить у ЕС дополнительную оценку.

Но всего несколько дней спустя страна погрузилась в политический хаос в результате общенациональных и европейских выборов, на которых сильно проявили себя ультраправые.

Пророссийская, ультранационалистическая партия "Возрождение" получила около 14% голосов и три из 17 европарламентариев страны, заявив, что евро разрушит болгарскую экономику.

Партии ГЕРБ, возглавляемой бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, теперь потребуется как минимум два партнера для формирования правящей коалиции, и отказ от лева может оказаться не самым удачным решением.

По данным опроса Eurobarometer, всего 49 % болгарских граждан выступают за присоединение в евро, а 64 % населения считают, что это приведет к дальнейшему росту цен.

Инфляционные страхи

После пандемии инфляция в некоторых странах ЕС достигла 17 %, поскольку война в Украине привела к росту цен на энергоносители и продукты питания.

ЕЦБ, которому поручено поддерживать инфляцию на уровне 2%, проверяет, как инфляция в странах-кандидатах на вступление в евро выглядит по сравнению с лучшими показателями в ЕС, которыми в прошлом году были Дания, Бельгия и Нидерланды.

Оставшиеся члены ЕС - Чехия, Венгрия, Польша и Румыния - не привели свое законодательство в соответствие с нормами ЕС и не присоединились к механизму обменных курсов, который позволяет избежать резких колебаний курса евро.

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Ранее в июне Брюссель обратил внимание на то, что в 2025 году Румыния будет иметь самый высокий дефицит бюджета в ЕС - 7%.

Это произошло после многолетних предупреждений в адрес Бухареста о необходимости сбалансировать бюджет и провести реформу налогообложения и заработной платы в государственном секторе.

Венгрия, возглавляемая Виктором Орбаном, давно придерживается евроскептических взглядов, а в Варшаве министры все еще с осторожностью относятся к отказу от злотого, несмотря на потепление отношений с Брюсселем после вступления в должность премьер-министра Дональда Туска.