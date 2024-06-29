EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Лесные пожары в Арктике привели к выбросу мегатонн CO2

Волонтер работает над тушением лесного пожара в Республике Саха в 2021 году.
Волонтер работает над тушением лесного пожара в Республике Саха в 2021 году. Авторское право AP Photo/Ivan Nikiforov, File
Авторское право AP Photo/Ivan Nikiforov, File
By Rosie Frost
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Жаркая и сухая погода создала условия, способствующие возникновению пожаров в Арктике. Большая часть пожаров разгорелась в Республике Саха.

РЕКЛАМА

Интенсивные лесные пожары за Полярным кругом в июне этого года привели к выбросу мегатонн CO2 в атмосферу, утверждают ученые ЕС.

Данные Службы мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) показывают, что большая часть пожаров разгорелась в Республике Саха на Крайнем Севере России.

На долю республики приходится примерно треть Арктической зоны РФ. Около 40% территорий расположены за Полярным кругом.

Эти сезонные пожары продвигаются на север, поскольку изменение климата приводит к повышению температуры в Арктике. Они прорываются тундру и бореальные леса, выделяя парниковые газы из богатой углеродом почвы.

Самый большой рост экстремальных лесных пожаров за последние два десятилетия

В Республике Саха наблюдаются гораздо более высокие температуры и более сухие условия, чем обычно для этого времени года. Это создало идеальные условия для возникновения лесных пожаров.**

"Выбросы в атмосферу из-за пожаров в Арктике находятся на довольно типичном уровне в течение последних трех летних периодов, но мы наблюдаем, что недавние пожары развиваются после более теплых и сухих условий, подобно широко распространенным лесным пожарам в 2019 и 2020 годах", - объяснил Марк Паррингтон, старший научный сотрудник CAMS.

"Это уже третий случай с 2019 года, когда мы наблюдаем значительные арктические лесные пожары, и он показал, что этот северо-восточный регион Арктики переживает самый большой рост экстремальных лесных пожаров за последние два десятилетия".

К концу июня, по данным "Авиалесоохраны около 200 лесных пожаров затронули 600 000 гектаров территорий.

По оценкам CAMS, общий месячный объем выбросов CO2 в результате этих лесных пожаров является третьим по масштабам за последние два десятилетия и составляет 6,8 мегатонн. Пожары этого года уступают только 2020 и 2019 годам, когда было зафиксировано 16,3 мегатонны и 13,8 мегатонны соответственно.

Лесные пожары в Северном полушарии обычно достигают своего пика в июле и августе.

Арктика - "точка отсчета" изменения климата

Изменения арктического климата влияют не только на местный регион. Они имеют огромное глобальное значение, поскольку влияют на всю климатическую систему Земли.

Арктика - это "точка отсчета" изменения климата, и растущий риск сибирских лесных пожаров - явный признак того, что эта важнейшая система приближается к опасному переломному моменту", - говорит Гейл Уайтман, профессор Эксетерского университета и основатель некоммерческой научной организации Arctic Basecamp.

"То, что происходит в Арктике, не остается там - изменения в Арктике усиливают риски в глобальном масштабе для всех нас. Эти пожары - сигнал к срочным действиям".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Южная Европа готовится к африканской жаре

Лето взаперти? Юго-Восточная Европа предупреждает о рисках жары

Самый жаркий май пополнил 12-месячную серию рекордных температур. Но на смену Эль-Ниньо спешит прохладная Ла-Нинья

Сибирь Арктика Леса изменение климата