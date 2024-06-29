Жаркая и сухая погода создала условия, способствующие возникновению пожаров в Арктике. Большая часть пожаров разгорелась в Республике Саха.

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Интенсивные лесные пожары за Полярным кругом в июне этого года привели к выбросу мегатонн CO2 в атмосферу, утверждают ученые ЕС.

Данные Службы мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) показывают, что большая часть пожаров разгорелась в Республике Саха на Крайнем Севере России.

На долю республики приходится примерно треть Арктической зоны РФ. Около 40% территорий расположены за Полярным кругом.

Эти сезонные пожары продвигаются на север, поскольку изменение климата приводит к повышению температуры в Арктике. Они прорываются тундру и бореальные леса, выделяя парниковые газы из богатой углеродом почвы.

Самый большой рост экстремальных лесных пожаров за последние два десятилетия

В Республике Саха наблюдаются гораздо более высокие температуры и более сухие условия, чем обычно для этого времени года. Это создало идеальные условия для возникновения лесных пожаров.**

"Выбросы в атмосферу из-за пожаров в Арктике находятся на довольно типичном уровне в течение последних трех летних периодов, но мы наблюдаем, что недавние пожары развиваются после более теплых и сухих условий, подобно широко распространенным лесным пожарам в 2019 и 2020 годах", - объяснил Марк Паррингтон, старший научный сотрудник CAMS.

"Это уже третий случай с 2019 года, когда мы наблюдаем значительные арктические лесные пожары, и он показал, что этот северо-восточный регион Арктики переживает самый большой рост экстремальных лесных пожаров за последние два десятилетия".

К концу июня, по данным "Авиалесоохраны около 200 лесных пожаров затронули 600 000 гектаров территорий.

По оценкам CAMS, общий месячный объем выбросов CO2 в результате этих лесных пожаров является третьим по масштабам за последние два десятилетия и составляет 6,8 мегатонн. Пожары этого года уступают только 2020 и 2019 годам, когда было зафиксировано 16,3 мегатонны и 13,8 мегатонны соответственно.

Лесные пожары в Северном полушарии обычно достигают своего пика в июле и августе.

Арктика - "точка отсчета" изменения климата

Изменения арктического климата влияют не только на местный регион. Они имеют огромное глобальное значение, поскольку влияют на всю климатическую систему Земли.

Арктика - это "точка отсчета" изменения климата, и растущий риск сибирских лесных пожаров - явный признак того, что эта важнейшая система приближается к опасному переломному моменту", - говорит Гейл Уайтман, профессор Эксетерского университета и основатель некоммерческой научной организации Arctic Basecamp.

"То, что происходит в Арктике, не остается там - изменения в Арктике усиливают риски в глобальном масштабе для всех нас. Эти пожары - сигнал к срочным действиям".