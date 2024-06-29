Парламентские выборы во Франции: фермеры зависят от Европы, но их искушают ультраправые

By Isabelle Repiton

Фермеры, с которыми мы встретились, разделяют ощущение значительной части сельского населения, говорят, что "забыты", "брошены" политиками и властями.

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Хотя ультраправые получили значительное большинство в сельских районах Франции на европейских выборах 9 июня, французские фермеры не были их самыми сильными сторонниками. Некоторых из них прельщает это голосование, но другие также сомневаются в способности "Национального объединения" (RN) защитить их. А европейская помощь, хотя ее и осуждают, необходима для их выживания.

На въезде в Браслу, деревню с населением 315 человек на юге Турэна, табличка с названием коммуны все еще перевернута. Она остается перевернутой с тех пор, как в начале этого года гнев фермеров охватил сельскую местность Франции и Европы. Это способ показать, что "мы идем по головам", - объясняет один из тех, кто участвовал в этом "перевороте " здесь и в окрестных деревнях.

Матье* - фермер-зерновик, который сменил своего отца во главе довольно крупной фермы площадью 270 га. Как и еще около 10 фермеров в коммуне, он также владеет бизнесом по производству сельскохозяйственной техники, которая работает на другие фермы. Он является членом профсоюза молодых фермеров (JA), который близок к большинству FNSEA. Политически он идентифицирует себя с "Национальным объединением" (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделла.

Braslou Isabelle Bloncourt Repiton

9 июня он проголосовал за ультраправых. Он сожалеет о том, что не все европейские фермеры подчиняются одинаковым стандартам, что некоторые химические продукты, запрещенные во Франции, разрешены в Испании, и что украинская птица, которая практически не подвергается контролю, проникла на французский рынок: "Я не против импорта при условии, что торговля будет честной, а маркировка - прозрачной", - настаивает он.

Член парламента от Макрона, которого ценят за умение слушать

В воскресенье, 30 июня, он не исключает, что проголосует за повторное назначение Фабьен Кольбок, депутата из лагеря Эммануэля Макрона. Она "доступна, часто бывает на месте, очень активна и прислушивается" к мнению небольшой рабочей группы, сформированной вместе с примерно двадцатью другими фермерами для мониторинга мер, обещанных Эммануэлем Макроном и его правительством после зимнего кризиса.

Она приняла их в Париже в своем офисе в качестве члена парламента и сопровождала их во время посещения школьных столовых, снабжение которых является предметом споров. Но решение Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания приостановило все начатые дела. Он надеется возобновить их после выборов.

Жордан Барделла на встрече с фермарами AP Photo

Хотя он говорит, что выступает против "макронизма", он уточняет: "Если я голосую за свои идеи, я голосую за RN. Но если я хочу защитить свою профессию, я голосую за нее. Нынешнее правительство следует нашим требованиям". С другой стороны, он сомневается в способности кандидата от ультраправых, которого он не знает, выслушать и защитить фермеров.

Матье не забыл, что группа "Идентичность и демократия" (ID), к которой принадлежит "Национальное объединение" в Европарламенте, проголосовала за соглашения о свободной торговле с Новой Зеландией. 15 французских евродепутатов от "Национального объединения" проголосовали против, но это вызвало сомнения.

Более того, местный кандидат не организует никаких публичных встреч в районе, а сельскохозяйственная программа почти не упоминается. " Мы голосуем за того, кто нам близок, с кем мы можем поговорить", - объясняет фермер.

На европейских выборах во всех сельских районах Франции "Национальное объединение" набрало около 40%, что более чем на 8 пунктов выше, чем в целом по стране. В Браслу 9 июня оно получило 25,4% голосов, а партия, возглавляемая племянницей Марин Ле Пен Марион Марешаль, - 7,5%. Это 32,9 % для ультраправых, что немного меньше, чем в среднем по стране (36,8 %).

Европа - необходимое зло

Голос сельских жителей - это не голос фермеров. И вес фермеров в населении неуклонно снижается. Исторически сложилось так, что большинство фермеров голосуют за традиционных правых, а не за ультраправых. На европейских выборах они отдали 26 % своих голосов "Национальному объединению", меньше, чем все население Франции в целом.

В Браслу Сильвен, который с 2012 года выращивает органические зерновые на 150 га, не пошел на выборы 9 июня, как и 49% французских избирателей. Катастрофическая весенняя погода не дала ему времени. Ему пришлось сеять, чтобы наверстать упущенное. В отношении выборов в законодательные органы власти он ни в чем не уверен.

Он признает, что без европейской помощи ему пришлось бы прекратить заниматься сельским хозяйством. Но если бы "цены отражали наши производственные затраты, нам бы не нужна была эта помощь. Мы должны иметь возможность зарабатывать на жизнь своей торговлей. Я хочу защитить свой доход".

Мари Ле Пен во время визита на ветряную электростанцию AP Photo

Органический фермер, но не эколог

Чуть дальше Магали и ее муж, органические фермеры в трех поколениях, пытаются поддерживать диверсифицированное производство на 137 га: зерновые (пшеница, лен, подсолнечник, полба, просо и т.д.), полусвободное содержание свиней, молодняк крупного рогатого скота и т.д., часть из которых они продают напрямую. На них работают два человека.

Магали согласна с тем, что доходы фермеров были настоящей проблемой во время кризиса в начале года. "Европейская программа CAP - это просто компенсация за то, что мы продаем в убыток. А Франция добавляет ограничения, например, облеты органических культур со спутника для их мониторинга. Для этого нужен современный смартфон, чтобы подключиться к специальному приложению. Эммануэль Макрон верит, что цифровые технологии спасут сельское хозяйство", - протестует она. Она убеждена, что традиционное традиционное сельское хозяйство, основанное на химических удобрениях, в конце концов исчезнет само собой.

"Забытые" в сельских районах

Не говоря о том, за кого она будет голосовать, она исключает возможность голосования за экологов, которые, по ее мнению, слишком догматичны - например, когда выступают против вспашки. Она считает, что "страх перед "Национальным объединением - это не путь вперед" .

Помимо работы, фермеры, с которыми мы встретились, разделяют ощущение значительной части сельского населения, что они "забыты", "брошены" политиками и властями. Отказ от государственных услуг, недоступные социальные пособия из-за доходов, которые чуть выше минимальных... И их пугает отсутствие безопасности и иммиграция, о которых они узнают только по телевизору.