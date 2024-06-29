Какая авиакомпания станет лучшей в мире в 2024 году? Три европейских перевозчика попали в топ-10

Лучшие авиакомпании мира были определены по результатам опроса 21 миллиона пассажиров.

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Обслуживание с улыбкой, закуски и отличный выбор фильмов - эти мелочи делают часы, проведенные в самолете, чуть более сносными. Но впечатления могут сильно отличаться в зависимости от того, какую авиакомпанию вы выберете.

Так какую же авиакомпанию выбрать, чтобы получить наилучшие впечатления от полета?

На этой неделе "Оскар" авиационной индустрии" выявил лучшие авиакомпании 2024 года.

Премия World Airline Awards, созданная британской рейтинговой организацией Skytrax, основывается на опросах более 21 миллиона пассажиров в 100 странах мира, летавших рейсами более 350 различных авиакомпаний.

В десятку лучших попали три европейские авиакомпании, хотя победные места заняли ближневосточные и азиатские перевозчики.

Какой авиакомпанией лучше всего летать в 2024 году?

Авиакомпанией года 2024 стала Qatar Airways, которая с трудом вытеснила с первого места Singapore Airlines. За 25-летнюю историю премии флагманский перевозчик Катара занимает первое место уже в восьмой раз.

Пассажиры любят ближневосточную авиакомпанию за комфорт, вкусную еду, современные развлечения, теплый сервис и современный парк самолетов.

Благодаря широкому охвату 341 аэропорта в Австралии, Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной Америке и Южной Америке, рейсы авиакомпании легко доступны по многим направлениям.

Qatar Airways получила также награды за лучший в мире бизнес-класс, лучший в мире зал ожидания бизнес-класса и лучшую авиакомпанию на Ближнем Востоке.

Какими европейскими авиакомпаниями лучше всего летать?

Ни одна европейская авиакомпания не попала в пятерку лучших, в которой на втором месте оказалась Singapore Airlines, за ней следуют Emirates из ОАЭ, японская ANA All Nippon Airways и гонконгская Cathay Pacific, которая также получила награду "Самая чистая авиакомпания мира".

Авиакомпании Восточной Азии и Ближнего Востока также вошли в десятку лучших: Japan Airlines на шестом месте, а тайваньская EVA Air - на восьмом.

Turkish Airlines заняла седьмое место, став лучшей авиакомпанией Европы. Выполняя рейсы в более чем 300 пунктов назначения, что является самым большим показателем среди всех авиакомпаний мира, она также была отмечена за свое питание в номинации "Лучшее питание в бизнес-классе".

Группа Air France-KLM заняла девятое место, став одной из ведущих европейских групп аэропортов. Air France также получила награды за лучшее в мире питание в первом классе, лучшее питание в зале ожидания первого класса (в парижском аэропорту Шарль де Голль) и лучшую авиакомпанию в Западной Европе.

Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines завершила десятку лучших, получив второе место за лучший в мире зал ожидания первого класса в аэропорту Цюриха.

Несмотря на то, что в десятку не попала ни одна североамериканская авиакомпания, Delta Air Lines была признана лучшей авиакомпанией региона благодаря внимательному персоналу.

Какие бюджетные авиакомпании будут лучшими в 2024 году?

Ищете низкие цены и отличный сервис? Skytrax также составил рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний на 2024 год, причем европейские перевозчики составили впечатляющие шесть из 10 лучших.

Малайзийский бюджетный перевозчик AirAsia занимает первое место уже 14-й год подряд, за ним следуют сингапурская Scoot, испанская Volotea, саудовская Flynas и французская Transavia.

В десятку также вошли индийская IndiGo, испанская Vueling, латвийская airBaltic, испанская Iberia Express и ирландская Ryanair, а eastJet с большим отрывом заняла 11-е место.