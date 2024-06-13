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Лидеры европейских ультраправых договариваются о создании супергруппы

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и лидер португальской партии "Чега" Андре Вентура на пресс-конференции в португальском парламенте.
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и лидер португальской партии "Чега" Андре Вентура на пресс-конференции в португальском парламенте. Авторское право Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn JonesVincenzo Genovese
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ультра обсуждают вопрос о перегруппировке правого крыла в Европейском парламенте после выборов

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Лидеры самых радикальных правых партий Евросоюза собрались в среду в Брюсселе, чтобы обсудить объединение раздробленного правого крыла после того, как оно добилось успеха на основных национальных площадках в ходе европейских выборов.

Марин Ле Пен из Франции, чья партия "Национальное объединение" стала самой большой делегацией в Европарламенте после получения 30 мест в ходе голосования на прошлой неделе, встретилась с лидером итальянской ультраправой партии "Лига" перед собранием лидеров, принадлежащих к группе "Идентичность и демократия" (ИД).

Ожидается, что к переговорам присоединятся Геерт Вилдерс, чья ультраправая Партия свободы (PVV) недавно заключила коалиционное соглашение о совместном управлении в Нидерландах; Том Ван Грикен, лидер бельгийской партии "Фламандский интерес"; Андре Вентура, лидер португальской партии "Чега" («Хватит!»), а также чешские, австрийские и датские ультраправые партии.

В своем заявлении "Лига" заявила, что её лидер Маттео Сальвини и Ле Пен обсуждали объединение "правых центристов" Европы, несмотря на то, что их партии считаются радикальными и националистическими.

Выступая перед журналистами в преддверии встречи, Андре Вентура, чья партия "Чега" появилась на португальской политической сцене во время внеочередных выборов в законодательные органы в марте, сказал, что, хотя ИД интегрирована и оформлена как группа, она также активно стремится к расширению.

"ИД ведет более широкие переговоры, чтобы сформировать большой правый блок для борьбы с коррупцией, против нелегальной иммиграции и для контроля над нашими границами, - сказал Вентура. - Если эти переговоры приведут к успешному результату, мы будем готовы принять в них участие. Если же нет, то мы будем очень рады и быть в группе ИД".

Ультраправые партии в Европарламенте в настоящее время разделены на два лагеря: ИД и жестко правые Европейские консерваторы и реформисты (ECR), в которые входят такие партии, как "Братья Италии" Джорджи Мелони и испанская Vox (Голос). Несмотря на то, что на прошедших на прошлой неделе европейских выборах они не получили ожидаемого усиления, в случае слияния они могли бы стать третьей или даже второй по величине политической силой в Европарламенте.

За несколько дней до голосования в Европе Марин Ле Пен заявила итальянской газете Corriere della Sera, что она ищет поддержки итальянского премьер-министра, чтобы объединить свою собственную группу ИД с консерваторами Мелони в ультраправую супергруппу.

Этот шаг считается рискованным для итальянки, которая установила тесные отношения с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и может упустить возможность укрепить свое влияние на сцене ЕС, если откроется для более радикальных сил.

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в законодательные органы также радикально повысило ставки, поскольку Марин Ле Пен рассматривает возможность взять под контроль Национальное собрание и назначить своего 28-летнего протеже Жордана Барделла премьер-министром Франции.

Это может дать "Национальному объединению" Ле Пен еще больший стимул к формированию ультраправой супергруппы.

Партия Виктора Орбана ФИДЕС также является политически бездомной в Европейском парламенте и потенциально может усилить такую супергруппу на 11 мест.

Разногласия по Украине, пророссийские настроения

Но объединить эти радикальные силы гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В частности, один вопрос - война в Украине - вскрыл глубокий раскол, проходящий по правому крылу Евросоюза.

Некоторые партии, входящие в группу "Идентичность и демократия", в частности Австрийская партия свободы, считаются пророссийскими и выступают против военной и финансовой поддержки Киева со стороны ЕС.

Альтернатива для Германии (AfD) также была исключена из группы в прошлом месяце после целого ряда скандалов, включая обвинения в том, что ее члены были оплачены российской операцией влияния для распространения прокремлевской пропаганды в Европе.

Партии, входящие в группу ИД, в последнее время предпринимают расчетливые попытки смягчить свою позицию по ключевым вопросам, разделяющим их, таким как поддержка Украины и антиевропейские настроения.

В интервью Euronews в прошлом месяце лицо европейской кампании ИД Андерс Вистисен подверг резкой критике Европейский союз за то, что он назвал его неспособностью "сделать шаг навстречу" при предоставлении Киеву военной помощи и оборудования, необходимых ему для противостояния вторжению со стороны Москвы.

Такие лидеры, как Ле Пен и Вилдерс, также отказались от своих предыдущих заявлений о том, что они покинут блок из 27 стран, если придут к власти в своей стране.

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В преддверии внеочередных парламентских выборов во Франции партия Ле Пен даже дистанцировалась от радикальных правых, пытаясь заручиться поддержкой правоцентристских партнеров.

Центристские и левые силы предостерегают традиционные правоцентристские силы Евросоюза от сближения с радикальными партнерами, предупреждая, что это может иметь разрушительные последствия для Украины и для геополитической стабильности ЕС.

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