Оскар 2024: все факты и мелочи, которые вам нужно знать

By David Mouriquand

Кто бьет рекорды в этом году? Как долго идут фильмы? И почему церемония вручения "Оскара" в этом году символизирует медленный, но верный прогресс? Вот все, что вам нужно знать о 96-й церемонии вручения премии "Оскар".

Как вы, возможно, знаете из нашего обширного репортажа об "Оскаре", церемония вручения премии состоится в эти выходные.

Вам придется немного подождать, чтобы узнать наши прогнозы относительно 96-й церемонии в этом году, а также о том, сколько трофеев, по нашему мнению, получит фильм "Оппенгеймер" из 13 номинаций.

А пока вот факты об "Оскаре", которые вы должны знать в этом году, и ценные мелочи, которые помогут вам блеснуть в это воскресенье, если вы будете устраивать тематическую вечеринку. К сожалению, мы будем освещать вручение премии в прямом эфире, так что времени на злорадство за коктейлями у нас не будет. Тем не менее, кто-то должен это сделать.

Вот что вам нужно знать.

Фильмы становятся длиннее...

Мартин Скорсезе на Берлинале 2024 David Mouriquand

В этом году средняя продолжительность картины-номинанта на премию "Лучший фильм" составляет 138 минут.

Самый короткий фильм - "Зона интереса" - длится 105 минут, а самый длинный - "Убийцы цветочной луны " - 206 минут.

Если Хичкок был прав в том, что продолжительность фильма должна напрямую зависеть от выносливости человеческого мочевого пузыря, то в этом году об этом явно никто не задумывался.

Возвращение праздника

Пол Джаматти из «Оставленных» Jordan Strauss/Invision/AP

"Оставленные" - фактически первый рождественский фильм, номинированный на премию за лучшую картину со времен "Чуда на 34-й улице" 1948 года.

Пластик - это фантастика

Грета Гервиг Joel C Ryan/Invision/AP

"Барби", возможно, и не попала в число номинантов в такие категории как "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса", но многие фанаты забыли, что Грета Гервиг стала первым в истории режиссером, чьи первые три полнометражных фильма были номинированы в категории "Лучшая картина", "Барби" последовала за "Леди Берд" и "Маленькими женщинами".

В категории "Лучший режиссер" француженка Жюстин Трие ("Анатомия падения") стала девятой в истории женщиной-номинантом. Первой была Лина Вертмюллер за фильм "Паскуалино «Семь красоток»" (1977). Затем были Джейн Кэмпион за "Пианино " (1994), София Коппола за "Трудности перевода" (2003), Кэтрин Бигелоу за "Повелителя бури_"_ (2010), Грета Гервиг за "Леди Берд" (2017), Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды" (2020), Хлоя Чжао за "Землю кочевников" (2021) и снова Джейн Кэмпион за "Власть пса" (2022).

Удручающее напоминание: только три женщины когда-либо получали "Оскар" за лучшую режиссуру: Бигелоу, Чжао и Кэмпион.

Медленный... Но прогресс

Жюстин Трие на церемонии вручения премии "Сезара" 2024 Aurelien Morissard/AP

В этом году впервые в номинации "Лучшая картина" представлены три фильма, снятые женщинами - "Барби", " Анатомия падения" и "Прошлые жизни " Селин Сонг. Это первый случай в истории "Оскара".

Кроме того, четыре из 10 сценариев, номинированных на премию, написаны полностью или в сотрудничестве женщинами: "Анатомия падения " (Жюстин Трие, соавтор Артур Харари), "Барби" (Грета Гервиг, соавтор Ноа Баумбах), "Май декабрь" (Сами Берч) и "Прошлые жизни" (Селин Сонг). Это наибольшее количество женщин-сценаристов, представленных в двух категориях за один год.

Больше прогресса

Лили Гладстоун Jordan Strauss/Invision/AP

Джеффри Райт и Стерлинг К. Браун получили свои первые номинации на "Оскар" за "Американское чтиво". Тем самым они установили веху, впервые номинировав чернокожих актеров на главную роль и актера второго плана за один и тот же фильм.

К слову о представительстве, звезда "Убийц цветочной луны " Лили Гладстоун вошла в историю как первая коренная американка, номинированная на премию за лучшую женскую роль. Гладстоун - представительница племени блэкфит, и, похоже, она победит...

Еще больше прогресса

Колман Доминго Jordan Strauss/Invision/AP

Номинации Колмана Доминго ("Растин") и Джоди Фостер ("Дайана Найэд") в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса второго плана" соответственно - это первый случай в одном году, когда два квир-актера претендуют на победу за роль ЛГБТК+ персонажей.

Glückwunsch

Сандра Хюллер Vianney Le Caer/Invision/AP

Сандра Хюллер, исполнительница главной роли в фильме "Анатомия падения " и актриса второго плана в фильме "Зона интересов", стала первой актрисой немецкого происхождения, получившей номинацию (лучшая актриса) за 86 лет. Если вам интересно, последней была Луиза Райнер за фильм "Благословенная земля " в 1938 году.

Мы взяли у нее интервью, и она восхитительна. Мы будем держать за нее пальцы...

Брови побеждают бороду

Мартин Скорсезе на Берлинале 2024 David Mouriquand

Фильм "Убийцы цветочной луны " стал 10-м фильмом Мартина Скорсезе, получившим номинацию на "Лучшую картину". (Предыдущие девять - "Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Хранитель времени", "Волк с Уолл-стрит" и "Ирландец").

Кроме того, Скорсезе получил свою 10-ю номинацию в категории "Лучший режиссер", что означает, что в возрасте 81 года он не только стал самым пожилым человеком, когда-либо номинированным в этой категории, но и обогнал Стивена Спилберга по количеству номинаций на "Лучшего режиссера" среди всех ныне живущих кинематографистов.

Если вам интересно, общий рекорд по-прежнему принадлежит Уильяму Уайлеру ("Римские каникулы", "Бен Гур") - 12 номинаций.

Тем не менее, Скорсезе получил награду за режиссуру лишь однажды - за фильм 2006 года "Отступники", а Спилберг - дважды ("Список Шиндлера", "Спасение рядового Райана").

Стареющий бык

Роберт Де Ниро Vianney Le Caer/Invision/AP

Говоря об "Убийцах цветочной луны", Роберт Де Ниро номинирован в категории "Лучший актер второго плана" и устанавливает новый рекорд по продолжительности периода между первой и последней номинацией актера на "Оскар", превзойдя 48-летний промежуток Кэтрин Хепберн.

В самом деле, его признание в 2024 году произошло через 49 лет после того, как он впервые был номинирован за свою роль в фильме "Крестный отец, часть II " (который он выиграл) в 1975 году. Де Ниро побил рекорд, принадлежащий Хепберн, которая провела 48 лет между своей первой номинацией за фильм "Ранняя слава" в 1938 году и последней номинацией за фильм "На Золотом пруду " в 1982 году.

Самый номинируемый из ныне живущих людей снова наносит удар...

Композитор Джон Уильямс (слева) и режиссер Стивен Спилберг позируют вместе на гала-концерте AFI Life Achievement Award 2016, посвященном Джону Уильямсу. Chris Pizzello/Invision/AP

Композитор Джон Уильямс в свои 92 года получил 54-ю номинацию за фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы".

Да, это значит, что худший фильм серии теперь можно называть "номинированный на "Оскар" фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы". А "Мы всем чужие " не получил ничего... Что-то где-то пошло не так.

Тем не менее, эта 54-я номинация означает, что он всего на пять номинаций отстает от рекорда Уолта Диснея - 59 номинаций за карьеру. Уильямс сохраняет за собой звание самого номинируемого на "Оскар" композитора всех времен и народов и остается самым номинируемым из ныне живущих людей.

На другом конце возрастного спектра...

Билли Айлиш Jordan Strauss/Invision/AP

Если Билли Айлиш и Финнеас получат награду за лучшую песню "What Was I Made For?" из фильма "Барби", дуэт 22-летней и 26-летнего сестры и брата станет самым молодым двукратным обладателем "Оскара" в истории.

Ранее они уже получали награду за гимн Джеймса Бонда "No Time to Die" в 2022 году.

О, Брэдли...

Бредли Купер Richard Shotwell/Invision/AP

Брэдли Купер - пятый по количеству номинаций человек, который никогда не получал "Оскар".

Он был номинирован 12 раз, но ни разу не выиграл. По всей вероятности, он не выиграет и в этом году, поскольку "Маэстро", скорее всего, не достанется премий в этом году ни за "Лучшую картину", ни за "Лучшего актера", ни за "Лучший оригинальный сценарий".

К нему присоединяются звукорежиссер Грег П. Рассел (16 номинаций), композитор Томас Ньюман (15), автор песен Дайан Уоррен (15) и супервайзер спецэффектов Дэниел Судик (13).

О, Тельма...

Тельма Шунмейкер на Берлинале 2024 AP Photo/Markus Schreiber

Трехкратная обладательница премии "Оскар" Тельма Шунмейкер получила рекордную девятую номинацию за монтаж фильма " Убийцы цветочной луны". Легендарный монтажер работает со Скорсезе с 1967 года, и с этой номинацией она обогнала часто сотрудничающего со Стивеном Спилбергом Майкла Кана, у которого восемь номинаций за монтаж.

Международный полнометражный фильм / Двойная номинация за лучшую картину

Джонатан Глейзер Chris Pizzello/Invision/AP

Фильм Джонатана Глейзера "Зона интересов " в этом году номинирован и в категории "Лучшая картина", и в категории "Международная картина", как фильм не на английском языке.

В последнее время это происходит все чаще: "Жизнь прекрасна" (1998), "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"(2000), "Любовь"(2012), "Рома" (2018), "Паразиты" (2019), "Сядь за руль моей машины" (2021) и "На Западном фронте без перемен" (2022). Первым это удалось? "Дзете" в 1969 году.

Если бы Франции хватило здравого смысла выбрать "Анатомию падения " в качестве своего чемпиона вместо (не менее превосходного) "Рецепта любви", то к этому списку можно было бы добавить еще одно имя...

В этом году церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье 10 марта. Следите за новостями, обновлениями и прямыми включениями Euronews Culture в эти выходные.