Оскар 2024: все факты и мелочи, которые вам нужно знать

Кто бьет рекорды в этом году? Как долго идут фильмы? И почему церемония вручения "Оскара" в этом году символизирует медленный, но верный прогресс? Вот все, что вам нужно знать о 96-й церемонии вручения премии "Оскар".
Как вы, возможно, знаете из нашего обширного репортажа об "Оскаре", церемония вручения премии состоится в эти выходные.
Вам придется немного подождать, чтобы узнать наши прогнозы относительно 96-й церемонии в этом году, а также о том, сколько трофеев, по нашему мнению, получит фильм "Оппенгеймер" из 13 номинаций.
А пока вот факты об "Оскаре", которые вы должны знать в этом году, и ценные мелочи, которые помогут вам блеснуть в это воскресенье, если вы будете устраивать тематическую вечеринку. К сожалению, мы будем освещать вручение премии в прямом эфире, так что времени на злорадство за коктейлями у нас не будет. Тем не менее, кто-то должен это сделать.
Вот что вам нужно знать.
Фильмы становятся длиннее...
В этом году средняя продолжительность картины-номинанта на премию "Лучший фильм" составляет 138 минут.
Самый короткий фильм - "Зона интереса" - длится 105 минут, а самый длинный - "Убийцы цветочной луны " - 206 минут.
Если Хичкок был прав в том, что продолжительность фильма должна напрямую зависеть от выносливости человеческого мочевого пузыря, то в этом году об этом явно никто не задумывался.
Возвращение праздника
"Оставленные" - фактически первый рождественский фильм, номинированный на премию за лучшую картину со времен "Чуда на 34-й улице" 1948 года.
Пластик - это фантастика
"Барби", возможно, и не попала в число номинантов в такие категории как "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса", но многие фанаты забыли, что Грета Гервиг стала первым в истории режиссером, чьи первые три полнометражных фильма были номинированы в категории "Лучшая картина", "Барби" последовала за "Леди Берд" и "Маленькими женщинами".
В категории "Лучший режиссер" француженка Жюстин Трие ("Анатомия падения") стала девятой в истории женщиной-номинантом. Первой была Лина Вертмюллер за фильм "Паскуалино «Семь красоток»" (1977). Затем были Джейн Кэмпион за "Пианино " (1994), София Коппола за "Трудности перевода" (2003), Кэтрин Бигелоу за "Повелителя бури_"_ (2010), Грета Гервиг за "Леди Берд" (2017), Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды" (2020), Хлоя Чжао за "Землю кочевников" (2021) и снова Джейн Кэмпион за "Власть пса" (2022).
Удручающее напоминание: только три женщины когда-либо получали "Оскар" за лучшую режиссуру: Бигелоу, Чжао и Кэмпион.
Медленный... Но прогресс
В этом году впервые в номинации "Лучшая картина" представлены три фильма, снятые женщинами - "Барби", " Анатомия падения" и "Прошлые жизни " Селин Сонг. Это первый случай в истории "Оскара".
Кроме того, четыре из 10 сценариев, номинированных на премию, написаны полностью или в сотрудничестве женщинами: "Анатомия падения " (Жюстин Трие, соавтор Артур Харари), "Барби" (Грета Гервиг, соавтор Ноа Баумбах), "Май декабрь" (Сами Берч) и "Прошлые жизни" (Селин Сонг). Это наибольшее количество женщин-сценаристов, представленных в двух категориях за один год.
Больше прогресса
Джеффри Райт и Стерлинг К. Браун получили свои первые номинации на "Оскар" за "Американское чтиво". Тем самым они установили веху, впервые номинировав чернокожих актеров на главную роль и актера второго плана за один и тот же фильм.
К слову о представительстве, звезда "Убийц цветочной луны " Лили Гладстоун вошла в историю как первая коренная американка, номинированная на премию за лучшую женскую роль. Гладстоун - представительница племени блэкфит, и, похоже, она победит...
Еще больше прогресса
Номинации Колмана Доминго ("Растин") и Джоди Фостер ("Дайана Найэд") в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса второго плана" соответственно - это первый случай в одном году, когда два квир-актера претендуют на победу за роль ЛГБТК+ персонажей.
Glückwunsch
Сандра Хюллер, исполнительница главной роли в фильме "Анатомия падения " и актриса второго плана в фильме "Зона интересов", стала первой актрисой немецкого происхождения, получившей номинацию (лучшая актриса) за 86 лет. Если вам интересно, последней была Луиза Райнер за фильм "Благословенная земля " в 1938 году.
Мы взяли у нее интервью, и она восхитительна. Мы будем держать за нее пальцы...
Брови побеждают бороду
Фильм "Убийцы цветочной луны " стал 10-м фильмом Мартина Скорсезе, получившим номинацию на "Лучшую картину". (Предыдущие девять - "Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Хранитель времени", "Волк с Уолл-стрит" и "Ирландец").
Кроме того, Скорсезе получил свою 10-ю номинацию в категории "Лучший режиссер", что означает, что в возрасте 81 года он не только стал самым пожилым человеком, когда-либо номинированным в этой категории, но и обогнал Стивена Спилберга по количеству номинаций на "Лучшего режиссера" среди всех ныне живущих кинематографистов.
Если вам интересно, общий рекорд по-прежнему принадлежит Уильяму Уайлеру ("Римские каникулы", "Бен Гур") - 12 номинаций.
Тем не менее, Скорсезе получил награду за режиссуру лишь однажды - за фильм 2006 года "Отступники", а Спилберг - дважды ("Список Шиндлера", "Спасение рядового Райана").
Стареющий бык
Говоря об "Убийцах цветочной луны", Роберт Де Ниро номинирован в категории "Лучший актер второго плана" и устанавливает новый рекорд по продолжительности периода между первой и последней номинацией актера на "Оскар", превзойдя 48-летний промежуток Кэтрин Хепберн.
В самом деле, его признание в 2024 году произошло через 49 лет после того, как он впервые был номинирован за свою роль в фильме "Крестный отец, часть II " (который он выиграл) в 1975 году. Де Ниро побил рекорд, принадлежащий Хепберн, которая провела 48 лет между своей первой номинацией за фильм "Ранняя слава" в 1938 году и последней номинацией за фильм "На Золотом пруду " в 1982 году.
Самый номинируемый из ныне живущих людей снова наносит удар...
Композитор Джон Уильямс в свои 92 года получил 54-ю номинацию за фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы".
Да, это значит, что худший фильм серии теперь можно называть "номинированный на "Оскар" фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы". А "Мы всем чужие " не получил ничего... Что-то где-то пошло не так.
Тем не менее, эта 54-я номинация означает, что он всего на пять номинаций отстает от рекорда Уолта Диснея - 59 номинаций за карьеру. Уильямс сохраняет за собой звание самого номинируемого на "Оскар" композитора всех времен и народов и остается самым номинируемым из ныне живущих людей.
На другом конце возрастного спектра...
Если Билли Айлиш и Финнеас получат награду за лучшую песню "What Was I Made For?" из фильма "Барби", дуэт 22-летней и 26-летнего сестры и брата станет самым молодым двукратным обладателем "Оскара" в истории.
Ранее они уже получали награду за гимн Джеймса Бонда "No Time to Die" в 2022 году.
О, Брэдли...
Брэдли Купер - пятый по количеству номинаций человек, который никогда не получал "Оскар".
Он был номинирован 12 раз, но ни разу не выиграл. По всей вероятности, он не выиграет и в этом году, поскольку "Маэстро", скорее всего, не достанется премий в этом году ни за "Лучшую картину", ни за "Лучшего актера", ни за "Лучший оригинальный сценарий".
К нему присоединяются звукорежиссер Грег П. Рассел (16 номинаций), композитор Томас Ньюман (15), автор песен Дайан Уоррен (15) и супервайзер спецэффектов Дэниел Судик (13).
О, Тельма...
Трехкратная обладательница премии "Оскар" Тельма Шунмейкер получила рекордную девятую номинацию за монтаж фильма " Убийцы цветочной луны". Легендарный монтажер работает со Скорсезе с 1967 года, и с этой номинацией она обогнала часто сотрудничающего со Стивеном Спилбергом Майкла Кана, у которого восемь номинаций за монтаж.
Международный полнометражный фильм / Двойная номинация за лучшую картину
Фильм Джонатана Глейзера "Зона интересов " в этом году номинирован и в категории "Лучшая картина", и в категории "Международная картина", как фильм не на английском языке.
В последнее время это происходит все чаще: "Жизнь прекрасна" (1998), "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"(2000), "Любовь"(2012), "Рома" (2018), "Паразиты" (2019), "Сядь за руль моей машины" (2021) и "На Западном фронте без перемен" (2022). Первым это удалось? "Дзете" в 1969 году.
Если бы Франции хватило здравого смысла выбрать "Анатомию падения " в качестве своего чемпиона вместо (не менее превосходного) "Рецепта любви", то к этому списку можно было бы добавить еще одно имя...
В этом году церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье 10 марта. Следите за новостями, обновлениями и прямыми включениями Euronews Culture в эти выходные.